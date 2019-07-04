Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью моряков в России

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Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью моряков в России
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter Службы печати Святого престола.

Так, там отметили, что понтифик выражает глубокие соболезнования членам семей погибших моряков, а также всем тем, кого затронула произошедшая ранее трагедия.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, работающем в российских территориальных водах, произошёл пожар.

В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников.

Основной причиной инцидента считается пожар в аккумуляторном отсеке аппарата.

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