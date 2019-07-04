Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью моряков в России
- Reuters
Об этом сообщается в Twitter Службы печати Святого престола.
#PopeFrancis grieves for victims of a #Russian submarine accident and is close to their families. https://t.co/ZAEukndXM3— Vatican News (@VaticanNews) 4 июля 2019 г.
Так, там отметили, что понтифик выражает глубокие соболезнования членам семей погибших моряков, а также всем тем, кого затронула произошедшая ранее трагедия.
1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, работающем в российских территориальных водах, произошёл пожар.
В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников.
Основной причиной инцидента считается пожар в аккумуляторном отсеке аппарата.