Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью моряков в России

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Reuters

Об этом сообщается в Twitter Службы печати Святого престола. #PopeFrancis grieves for victims of a #Russian submarine accident and is close to their families. https://t.co/ZAEukndXM3 — Vatican News (@VaticanNews) 4 июля 2019 г. Так, там отметили, что понтифик выражает глубокие соболезнования членам семей погибших моряков, а также всем тем, кого затронула произошедшая ранее трагедия. 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, работающем в российских территориальных водах, произошёл пожар. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников. Основной причиной инцидента считается пожар в аккумуляторном отсеке аппарата.