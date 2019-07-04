Педагог погибшего моряка Абанкина назвал его патриотом
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- РИА Новости
«Гордился специальностью подводника, был старшиной класса, учился на четыре и пять... Я считаю, что это самый ценный человек для флота, который не зазнаётся и служит на флоте до конца. Патриот», — сказал он.
Также Пономаренко вспомнил разговор с племянником, который, в свою очередь, отметил, что «с Володей Абанкиным можно идти в разведку».
1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, работающем в российских территориальных водах, произошёл пожар.
Жертвами ЧП стали 14 моряков-подводников, которые ценой собственных жизней сумели ликвидировать очаг возгорания.
Министр обороны России Сергей Шойгу впоследствии сообщил, что основной причиной инцидента стал пожар в аккумуляторном отсеке аппарата.