Педагог погибшего моряка Абанкина назвал его патриотом

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Павел Пономаренко, преподаватель погибшего моряка-подводника Владимира Абанкина, в беседе с RT рассказал о личностных качествах своего подопечного.
Педагог погибшего моряка Абанкина назвал его патриотом
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«Гордился специальностью подводника, был старшиной класса, учился на четыре и пять... Я считаю, что это самый ценный человек для флота, который не зазнаётся и служит на флоте до конца. Патриот», — сказал он.

Также Пономаренко вспомнил разговор с племянником, который, в свою очередь, отметил, что «с Володей Абанкиным можно идти в разведку».

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, работающем в российских территориальных водах, произошёл пожар.

Жертвами ЧП стали 14 моряков-подводников, которые ценой собственных жизней сумели ликвидировать очаг возгорания.

Министр обороны России Сергей Шойгу впоследствии сообщил, что основной причиной инцидента стал пожар в аккумуляторном отсеке аппарата.

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