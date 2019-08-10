Гол и передача Дзюбы, травма Шунина и удаление Юсупова: как «Зенит» обыграл «Динамо» в РПЛ

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче пятого тура РПЛ. Главным героем встречи стал нападающий петербуржцев Артём Дзюба, который забил мяч и отдал результативную передачу на Магомеда Оздоева. Московский коллектив из-за травмы потерял Антона Шунина, а в концовке встречи был удалён Артур Юсупов.

Новички в запасе и переполненный стадион

«Зенит» приехал в гости к «Динамо» в ранге лидера РПЛ. Действующие чемпионы начали сезон, как и подобает: одержали три победы подряд. В прошлом же туре петербуржцы разошлись миром с «Краснодаром».

В субботу сине-бело-голубым предстояло помериться силами с принципиальным соперником из Москвы. При этом на стадионе «Динамо» подопечные Сергея Семака открывали сезон — и сделали это не слишком удачно: в июле команда уступила здесь «Локомотиву» в матче за Суперкубок России.

Однако с тех пор футболисты «Зенита» набрали неплохую форму и взяли десять очков в РПЛ. «Динамо» же стартовало не лучшим образом: в четырёх матчах одержало лишь одну победу и обосновалось в середине турнирной таблицы, поэтому коллектив Дмитрия Хохлова был настроен на домашний успех, тем более хозяев с первых минут погнал вперёд заполненный стадион. «Зенит» без поддержки тоже не остался — из Санкт-Петербурга приехали около 2 тыс. фанатов команды.

Что касается стартовых составов, то «Динамо» прямо накануне матча подписало Романа Нойштедтера и Максимилиана Филипа, но в заявку успели включить лишь натурализованного немца, поэтому Хохлову пришлось обходиться старой гвардией. Состав на игру с «Зенитом» полностью повторил ростер на дерби со «Спартаком».

Семак тоже обошёлся без экспериментов. В частности, вновь остался на скамейке запасных звёздный новичок команды Малком.

Быстрый гол и инертность хозяев

С первых минут хозяева ожидаемо сделали ставку на быстрые контратаки в расчёте на ошибки не слишком резвых Бранислава Ивановича и Ярослава Ракицкого. Быстрая атакующая группа динамовцев должна была умело врываться в свободные зоны и создавать моменты. И поначалу у бело-голубых даже что-то получалось.

Однако всю игру им сломал гол Артёма Дзюбы уже на десятой минуте. Капитан сборной России обыгрался с Сердаром Азмуном, ворвался в штрафную и спокойно пробил в ближний угол.

При этом в результативном эпизоде Дзюба случайно задел Антона Шунина и нанёс ему травму. Вратарю долго оказывали помощь врачи, но в конце концов, голкипера пришлось менять. Вместо него в игру экстренно вступил 23-летний Игорь Лещук, для которого этот матч стал дебютным в РПЛ.

«Зенит» же, открыв счёт, спокойно отдал мяч и инициативу сопернику и включил энергосберегающий режим. Вот только «Динамо» оказалось к этому не готово. Бело-голубым никак не удавалось взломать оборону гостей, а команде традиционно не хватало последнего паса. По сути, в штрафную оппонента команда практически не проникала. Из более-менее опасных моментов вспоминается разве что дальний удар Кирилла Панченко прямо в руки Андрею Лунёву.

Петербуржцы вполне могли удвоить, а то и утроить преимущество в счёте. В середине первого тайма отличную возможность забить дебютный мяч за сине-бело-голубых имел Дуглас, но мяч после его удара из угла вратарской прошёл мимо штанги.

А в концовке «Динамо» вовсе прижалось к своим воротам, к тому же не слишком удачно вводил в игру мяч Лещук. Так, после одного из его пожарного выноса Азмун едва не отличился ударом с правого фланга — бело-голубых спасла перекладина. Затем Сергей Паршивлюк едва не попал в собственные ворота.

Невероятные промахи Азмуна и выход Малкома

После перерыва в составе обеих команд произошли замены. Семак бросил в бой звёздного новичка Малкома, убрав по всей видимости получившего повреждение Себастьяна Дриусси. Хохлов же выпустил Клинтона Н’Жье вместо инертного Жоаозиньо.

Африканец к слову вошёл в игру достаточно активно и пытался обострять ситуацию на своём левом фланге. Однако моменты по-прежнему создавал «Зенит». Так, на 54-й минуте Азмун оказался с мячом прямо перед Лещуком, но в своих лучших традициях не реализовал стопроцентный момент. Впрочем, это был не последний его невероятный промах.

В середине второго тайма после изумительного прострела вышедшего на замену Юрия Жиркова иранец с метра умудрился отправить снаряд выше ворот. После этого за голову схватился не только он сам, но и Семак.

Эмоции тем временем накалялись. Судья активно раздавал жёлтые карточки, а на поле выбежал болельщик гостей, который принялся провоцировать фанатов хозяев. К счастью, молодого человека удалось оперативно нейтрализовать.

Наконец, и у ворот Лунёва начали возникать моменты. Сначала Шейдаев с нескольких метров умудрился головой пробить параллельно воротам, а затем Вячеслав Грулёв выскочил практически на рандеву с голкипером, но его удар успел накрыть защитник.

А между этими эпизодами хозяева остались в меньшинстве. Артур Юсупов получил вторую жёлтую карточку за срыв атаки и покинул поле.

В концовке бело-голубые, даже оставшись в меньшинстве, пытались устроить штурм ворот соперника, но за пару минут до финального свистка все вопросы снял Магомед Оздоев. После передачи Дзюбы он сходу пробил в дальний угол и поставил точку в матче. Дзюба же на старте сезона продолжает активно набирать баллы за результативность. В РПЛ на счету форварда уже четыре гола и три ассиста.