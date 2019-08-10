Отсутствие болельщиков, сокращённый формат и друзья детства: Кокорин и Мамаев проведут матч с белгородским «Салютом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в составе команды заключённых сыграют против клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют». Встреча состоится на территории ИК-4 в Белгородской области и пройдёт в сокращённом формате. По словам гендиректора клуба Александра Щеглова, молодые футболисты белгородского коллектива получат ценный опыт выступления против именитых соперников. В свою очередь, защитник «Салюта» Андрей Колесников признался, что будет рад сыграть со своими старыми знакомыми, которые сейчас находятся в нелёгкой жизненной ситуации. С Кокориным игрок знаком с детства, а с Мамаевым в своё время выступал в «Торпедо».

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области, готовятся вновь выйти на футбольное поле. В субботу, 10 августа, состоится матч между сборной исправительного учреждения и местным «Салютом», выступающим в третьем по силе дивизионе чемпионата России — первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Известно, что команда Кокорина и Мамаева получила название «Золотой лев». Такое наименование было выбрано неслучайно: именно это животное (наряду с серебряным орлом) изображено на гербе Белгорода. Игра в формате «шесть на шесть» пройдёт на территории исправительного учреждения и будет состоять из двух таймов по 30 минут.

Генеральный директор «Салюта» Александр Щеглов поблагодарил руководство колонии, а также власти Белгородской области за организацию матча. Он отметил, что футболисты его команды с нетерпением ожидают встречи на поле с именитыми коллегами.

«Салют» — молодая команда, многие ребята видели звёзд российского футбола только по телевизору. Однако для более возрастных игроков «Салюта» эта игра — нежелательная дополнительная нагрузка», — приводит слова Щеглова «Чемпионат».

Функционер подчеркнул, что несмотря на неофициальный статус игры, оба коллектива отнесутся к ней с полной серьёзностью.

«Обмен футболками с Кокориным и Мамаевым после матча мы ещё не обсуждали, но, думаю, желающих получить такой сувенир в свою коллекцию будет немало. Что касается опасности получить травму, учитывая не лучшее поле на территории ИК-4 и возможную жёсткость в игре партнёров Кокорина и Мамаева, несомненно, любой спортсмен всегда стремится только к победе. Наши ребята захотят проявить максимум своих возможностей и не уступить Александру и Павлу на футбольном поле», — добавил Щеглов.

Идею провести футбольный матч в ИК-4 не раз высказывали и сами находящиеся в заключении спортсмены. По их словам, в исправительном учреждении им не удалось получить должность, связанную с их профессиональной деятельностью. Поэтому проведение товарищеских матчей позволило бы им поддерживать форму.

Инициатором проведения встречи стал белгородский коллектив. Его руководство рассчитывает, что она вызовет интерес среди болельщиков и СМИ, что положительно скажется на популярности клуба, лишь недавно возобновившего свою деятельность после четырёхлетней паузы.

«Зачем клубу такая акция? Ради пиара! Для чего же ещё? А так, смотрите, у нас играет Андрей Колесников. Он из Валуек, как и Александр Кокорин. Они хорошо знакомы друг с другом. Так из этого города было всего пять нормальных футболистов. Из них четыре более менее известных: наш Колесников, Кокорин и братья Концедаловы. Они все между собой очень тесно общаются», — цитирует пресс-атташе «Салюта» Георгия Куликова Sport24.

Местные болельщики также были воодушевлены информацией о предстоящем матче. Некоторые из них даже интересовались, где можно приобрести билеты. Однако пресс-служба команды поспешила их разочаровать: встреча будет закрытой для широкой общественности. О её подробностях будет сообщаться в социальных сетях.

В свою очередь, 35-летний защитник «Салюта» Андрей Колесников признался, что ему будет приятно встретиться со своими старыми знакомыми.

«С Пашей Мамаевым я выступал в «Торпедо», Сашку Кокорина с детства знаю. Давно с ними не виделся, приятно будет встретиться, поддержать их в трудной ситуации», — отметил футболист.

«В детстве, лет в 10-11, я уже играл против заключённых в валуйской колонии для несовершеннолетних. До сих пор помню коридоры с железными дверьми, от которых мне было очень не по себе», — рассказал Колесников изданию «БелПресса».

Напомним, что в начале мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам лишения свободы. Все четверо были признаны виновными в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Несколько попыток адвокатов оспорить это решение не увенчались успехами.

В начале августа Кокорин и Мамаев подали прошение на условно-досрочное освобождение. Дата рассмотрения ходатайств станет известна после того, как Алексеевский районный суд ознакомится со всеми необходимыми материалами дела.