В «Салюте» рассказали о предстоящем матче с Кокориным и Мамаевым

Пресс-атташе белгородского футбольного клуба «Салют» Григорий Куликов рассказал о предстоящем матче с командой «Золотой лев», составленной из заключённых колонии, в которой отбывают наказание за серию драк в центре Москвы нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

«С руководством колонии все вопросы решились очень быстро. Спасибо администрации Белгородской области. А вот с ФСИН до сих пор есть некоторые проблемы. Основная проблема в том, что это всё очень долго из-за юридических моментов. Переговоры начались около двух недель назад и до сих пор ещё не всё окончательно решено», — приводит слова пресс-атташе клуба Sport24.

По его словам, игроки белгородской команды с энтузиазмом отреагировали на возможность проведения такого матча, так как каждый из них хочет проверить свои силы в игре с хорошими футболистами. Он также признался, что «Салюту» эта встреча нужна в первую очередь для пиара. Тем не менее Куликов отметил, что сам матч будет закрыт для прессы.

«Будет даже запрещено проносить мобильные телефоны. Будет фото- и видеосъёмка. Всё выйдет в наших социальных сетях и на официальном сайте, но уже в режиме офлайн, после матча», — заявил Куликов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что футболистов этапировали в колонию.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев в колонии сыграют в футбол с командой ПФЛ.