Кокорин и Мамаев в колонии сыграют в футбол с командой ПФЛ

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, которые отбывают наказание в колонии за драки в центре Москвы, проведут матч с белгородской командой «Салют», выступающей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Об этом сообщает официальный Instagram белгородского клуба.

«ФК «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключённые исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев», — написано в сообщении.

Отмечается, что игра состоится 10 августа в самой ИК №4 города Алексеевка в Белгородской области.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что футболистов этапировали в колонию.

Ранее юрист оценил шансы Кокорина и Мамаева на получение УДО.