Кокорин и Мамаев в колонии сыграют в футбол с командой ПФЛ
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный Instagram белгородского клуба.
«ФК «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключённые исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев», — написано в сообщении.
Отмечается, что игра состоится 10 августа в самой ИК №4 города Алексеевка в Белгородской области.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.
13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.
28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.
4 июля стало известно, что футболистов этапировали в колонию.
Ранее юрист оценил шансы Кокорина и Мамаева на получение УДО.