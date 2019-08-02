Юрист оценил шансы Кокорина и Мамаева на получение УДО

Юрист Александр Грибаков высказал мнение о шансах футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на удовлетворение их ходатайств об условно-досрочном освобождении.

«Учитывая, что это дело имеет социальный резонанс, сложно прогнозировать, чем закончится рассмотрение ходатайства. Когда мы смотрим на статистику социально значимых дел, то видим, что количество ходатайств по УДО удовлетворяется реже. Наверное, им откажут», — приводит слова Грибакова РИА Новости.

Кокорин и Мамаев были осуждены на 18 и 17 месяцев лишения свободы соответственно за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении.