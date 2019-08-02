Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

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Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, соответствующие ходатайства были поданы в Алексеевский суд Белгородской области.

Отмечается, что обращения игроков были зарегистрированы в суде, однако дата их рассмотрения пока неизвестна.

Кокорин и Мамаев были осуждены на 18 и 17 месяцев лишения свободы соответственно за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев довольны питанием в колонии.

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