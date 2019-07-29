Кокорин и Мамаев довольны питанием в колонии
- РИА Новости
«Мы ходим в столовую со всеми, в ларьке покупаем кое-что, перекус», — сказал Мамаев.
Александр Кокорин хорошо отозвался о пельменях и пирожках в столовой, а также посетовал на отсутствие кур гриль.
«Тут прекрасные пельмени можно приобрести. Пирожки как-то покупали. В ларьке они по 30 рублей, вкусные очень. Раньше ещё здесь продавали кур гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то не продают, хотелось бы, чтобы вернули», — цитирует Кокорина МК.
Ранее Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонии.