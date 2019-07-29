Кокорин и Мамаев довольны питанием в колонии

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Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о ситуации с питанием в колонии в Белгородской области, где они отбывают наказание за серию потасовок в центре Москвы.
Кокорин и Мамаев довольны питанием в колонии
  • РИА Новости

«Мы ходим в столовую со всеми, в ларьке покупаем кое-что, перекус», — сказал Мамаев.

Александр Кокорин хорошо отозвался о пельменях и пирожках в столовой, а также посетовал на отсутствие кур гриль.

«Тут прекрасные пельмени можно приобрести. Пирожки как-то покупали. В ларьке они по 30 рублей, вкусные очень. Раньше ещё здесь продавали кур гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то не продают, хотелось бы, чтобы вернули», — цитирует Кокорина МК.

Ранее Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонии.

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