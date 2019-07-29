Кокорин и Мамаев рассказали о приёме по приезду в колонию

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Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли по приезду в колонию в Белгородской области.
Кокорин и Мамаев рассказали о приёме по приезду в колонию
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Всё было как у всех. Сначала попали на карантин, раздели догола, выдали робу. Там мы пробыли ровно неделю, после чего попали в 8-й отряд. В большое помещение, где телевизор смотрят. Мы туда зашли, там все собрались, подняли за нас кружки чифиря и сказали: «Добро пожаловать». Это такой обряд», — сказал Кокорин в интервью МК.

Футболист добавил, что никаких иных «обрядов посвящения» по приезде не было.

«Как мы поняли, здесь нас весь лагерь ждал. Арестанты приняли по-доброму. Всем интересно было поговорить с нами, так что в первое время голова кипела», — добавил Мамаев.

Оба футболиста были осуждены за участие в серии потасовок в центре Москвы. Александр Кокорин получил 1,5 года лишения свободы, а Павел Мамаев — 17 месяцев.

Ранее супруга Мамаева заявила, что ей пришлось продать машину из-за отца футболиста.

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