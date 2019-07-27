Супруга Мамаева заявила, что ей пришлось продать машину из-за отца футболиста
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«Пора ответить на вопросы. Отец Паши забрал все деньги. На просьбу мужа вернуть их семье ответил: «Выйдешь — заберёшь». Паша сказал мне продать одну из наших машин» — написала Алана в Instagram.
За участие в серии потасовок в Москве футболист Павел Мамаев получил один год и пять месяцев колонии общего режима. Спортсмен отбывает наказание в одном из исправительных учреждений Белгородской области и должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года.
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