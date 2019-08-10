Глушаков против «Спартака», потенциал «Динамо» и дуэль Шомуродов — Соболев: главные интриги 5-го тура РПЛ

Усталость после матча Лиги Европы может создать «Спартаку» массу проблем в Грозном, где против команды сыграет её бывший капитан Денис Глушаков. Такое мнение в беседе с RT высказал экс-полузащитник москвичей Александр Мостовой. Он также объяснил, почему форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов выглядит предпочтительнее нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева. Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов рассказал, что не стоит беспокоиться за моральное состояние Фёдора Чалова, а Анатолий Бышовец выразил уверенность, что обновлённое «Динамо» способно навязывать борьбу любому сопернику.

Количество «Динамо» против качества «Зенита»

Главный матч пятого тура РПЛ состоится на стадионе имени Льва Яшина. Столичное «Динамо» на обновлённом поле легендарной арены примет принципиального соперника — «Зенит».

Петербуржцы ко встрече с москвичами подходят почти с идеальной статистикой, ведь по ходу нового сезона чемпион страны не потерпел ни одного поражения и лишь в матче с «Краснодаром» потерял первые очки, сыграв вничью. Неудивительно, что в связи с этим эксперты и болельщики считают фаворитом встречи именно сине-бело-голубых, обладающих наиболее сбалансированным составом.

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Однако хозяевам поля есть что противопоставить чемпиону. По мнению бывшего наставника обеих команд Анатолия Бышовца, бело-голубые провели убедительную трансферную кампанию. Так, за несколько дней до отчётной игры динамовцы подписали защитника сборной России Романа Нойштедтера и нападающего дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа. Столь качественное усиление способно оперативно поднять уровень игры московской команды, уверен тренер.

«Потенциал «Динамо» позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Пожалуй, проблемы остались только в атаке, но и они решатся со временем. При этом встречи между этими соперниками всегда отличались напряжённой борьбой даже в те годы, когда москвичи на бумаге уступали гостям с Невы по всем критериям. Да, потенциально шансы выше у «Зенита», но «Динамо» на глазах у своих болельщиков способно взять верх над чемпионом», — заявил Бышовец в разговоре с RT.

Сергей Семак, впрочем, способен удивить своего визави Дмитрия Хохлова. Специалист не исключил возможности появления в стартовом составе «Зенита» бразильского новичка Малкома.

«Игроки такого уровня не нуждаются в долгой адаптации. Они легко вписываются в любые условия и начинают приносить пользу своему новому коллективу. Именно за такие качества «Зенит» и заплатил так много денег. Тут важна не его цена, а ценность!» — подчеркнул тренер.

Тиль и Ларссон против Глушакова

Столичный «Спартак» прямым рейсом из Швейцарии отправился в Грозный, где встретится с командой своего бывшего капитана Дениса Глушакова. По мнению бывшего игрока красно-белых Александра Мостового, встреча на «Ахмат Арене» будет носить не только реваншистские настроения, но и станет для команды Олега Кононова серьёзным игровым испытанием.

«Конечно для Глушакова игра крайне важна. Ему есть, что доказывать, ведь он уходил из клуба не по своей воле, а скорее против неё. Да и в целом матч против «Ахмата» красно-белым ничего хорошего не предвещает. Команда потеряла много сил в игре с «Туном», к тому же грозненцы знают как блокировать соперника в атаке. Сложно назвать москвичей фаворитом этой пары», — заявил Мостовой в интервью RT.

Эксперт уверен, что не стоит ожидать во время встречи новой волны негатива в адрес Глушакова со стороны фанатов «Спартака», которые на протяжении прошлого сезона вели баннерную войну против своего бывшего капитана.

Специалист также предположил, что в связи с насыщенным расписанием и предстоящими матчами с «Туном» и ЦСКА Олег Кононов может пойти на эксперименты с составом. В частности, по мнению эксперта, с большой долей вероятности в Грозном за «Спартак» дебютируют Джордан Ларссон и Гус Тиль.

«Да, жду их появления на поле, но пока не могу спрогнозировать как это будет. Вот Шюррле это другое дело, с ним всё было понятно изначально. У него правильные решения, другие движения, он исполнитель высоко уровня. А вот с этими двумя товарищами пока ничего не ясно. За Тиля к примеру говорит только цена. За него столько заплатили, что парень просто обязан как-то это оправдать», — подчеркнул Мостовой.

Тактика Шаронова против ротации «Краснодара»

«Краснодар» после обидного поражения от «Порту» в рамках 3-го квалификационного раунда ЛЧ постарается реабилитироваться перед своими болельщиками, одержав победу над казанским «Рубином».

По мнению бывшего наставника команды из столицы Татарстана Рината Билялетдинова, коллективу Романа Шаронова придётся нелегко. Несмотря на уверенный старт, с каждым матчем соперники присматриваются к его тактике всё более пристально.

«Они так уверенно начали, что обратили на себя внимание. Теперь тренерские штабы других команд готовятся к «Рубину» как к топ-сопернику. Поэтому дальше будет ещё сложнее. Тут или менять тактику, хитрить и удивлять своих визави или брать выносливостью и мастерством», — пояснил Билялетдинов.

Он затруднился дать ответ относительно возможных изменений в стартовом составе южан. Как предположил тренер, его коллега Мурад Мусаев может пойти на риск и сделать ставку на талантливую молодёжь в лице Магомед Шапи-Сулейманова и Ивана Игнатьева.

«Сложно спрогнозировать, а ещё сложнее такие решения принимать. С одной стороны разбрасываться очками в РПЛ никто не станет, сезон набирает ход и «транжирам» в конце года будет непросто. С другой, когда как не сейчас дать молодёжи возможность набрать форму? Да, для выхода в стартовом составе матчей Лиги чемпионов ребята пока не дозрели, но вот проявить себя против «Рубина» вполне могут. Лично я жду очень интересного матча», — резюмировал эксперт.

Спортивная злость Чалова против дубля «Зенита»

Столичный ЦСКА в рамках 5-тура РПЛ примет на своём поле дебютантов из «Сочи». Историй личной неприязни и многолетнего принципиального противостояния между клубами нет, однако интерес к матчу приковывает фигура 21-летнего форварда армейцев Фёдора Чалова.

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На минувшей неделе нападающий красно-синих стал главным ньюсмейкером спортивных СМИ. Вначале о его перспективах в составе сборной России высказался главный тренер команды Станислав Черчесов, а сразу после этого появились новости относительно возможного трансфера футболиста в АПЛ. По сообщениям ряда изданий английский «Кристал Пэлас» готов был приобрести россиянина за €25 млн, однако трансфер сорвался из-за принципиального отказа со стороны менеджмента красно-синих.

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов уверен, что повышенное внимание, слухи и небольшая критика со стороны тренерского штаба национального коллектива никак не повлияли на эмоциональное состояние молодого игрока.

«Что плохого в том, что про тебя столько говорят? К тому же, до сих пор не ясно обстояли ли дела так, как это преподносила пресса. В том, что Федя не уехал нет ничего плохо. Он стабильный парень, это никак не должно на него влиять. Ему просто нужно доказывать себе и всем остальным, на что он способен. Так что к матчу он будет готов ровно так же, как и ко всем предыдущим и будущим. Ничего экстраординарного не произошло», — рассказал экс-футболист в разговоре с RT.

Корнаухов признался, что футбольный мир пока не смог досконально изучить и составить своё представление о «Сочи». По словам эксперта говорить о целесообразности проекта и его необходимости для РПЛ можно будет лишь по пришествию нескольких сезонов.

«Все шутят, что это дубль «Зенита»? Ну, скажем так, определённые отношения у них есть. Во-первых, когда-то это было питерское «Динамо». Во-вторых, сейчас в Сочи действительно много людей из стана чемпионов страны. Пока идут уверенно, успели навязать борьбу соперникам… Об остальном пока судить рано. Главное, чтобы не повторилось истории как была у «Тосно», «Анжи» и «Амкар». Верю, что гибель этих клубов нас всех чему-то научила», — резюмировал Корнаухов.

Шомуродов против Соболева

Главной интригой встречи «Ростова» с «Крыльями Советов» станет очный спор двух лучших бомбардиров нынешнего сезона Эльдора Шомуродова и Александра Соболева. Форварды на двоих отличились уже семь раз и заставили говорить о себе исключительно в хвалебных тонах. Особенно аналитиков экспертов впечатляет прогресс 22-летнего россиянина, не стесняющегося брать игру на себя и забивающего редкие по красоте голы. Однако, Александр Мостовой считает, что нападающий сборной Узбекистана по ряду показателей превосходит визави.

«У него отличный дриблинг, скорость, движение. Соболев больше игрок штрафной площади. Да, он может открыться или сыграть головой, но в середине поля его не очень то и видно. В целом, это качественные нападающие, но в лиге есть лучше. Для примера далеко не нужно — Азмун и Смолов должны по ходу чемпионата обойти эту пару», — объяснил Мостовой.

Эксперт также уверен, что Соболеву нужно соглашаться на предложения от ведущих клубов страны, если таковые поступят.

«Если позовёт «Спартак», надо бежать, не раздумывая! Во-первых, это статус, во-вторых — деньги. Да, увы сейчас в футболе финансы выходят на первую роль. Вот, посмотрите на Антона Заболотного, что он из себя представляет? Его сделали игроком «Зенита» с сумасшедшей зарплатой и что? Где голы? Да, может получится может нет… Главное выбить контракт с солидными условиями. Таковы реалии рынка», — пояснил эксперт.