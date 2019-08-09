Упущенная возможность: почему ЦСКА нужно было разрешить Чалову перейти в АПЛ

ЦСКА отказался отпускать Фёдора Чалова в «Кристал Пэлас», сообщил агент футболиста Кристиан Эмиле. При этом английский клуб, по информации СМИ, был готов заплатить за лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона €25 млн. RT объясняет, почему такое решение стало ошибкой, и рассуждает, кем столичный коллектив мог заменить своего лучшего бомбардира.

«ЦСКА отказался от продажи футболиста»

Начало августа могло подарить российским любителям футбола как минимум один громкий трансфер. Ещё около недели назад стало известно, что нападающим ЦСКА и лучшим бомбардиром РПЛ прошлого сезона Фёдором Чаловым интересуется «Кристал Пэлас». Клуб АПЛ якобы готов был заплатить за футболиста €15 млн.

А накануне появилась информация, что коллектив из Лондона увеличил своё предложение до €25 млн. Однако армейцы отказались продавать форварда, о чём заявил его агент Кристиан Эмиле.

«Фёдор — один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности со стороны одного клуба АПЛ, который сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи футболиста. Позиция армейцев совершенно понятна — перед ними стоят серьёзные цели, а Фёдор для команды — самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий и уверены, что в любом случае Фёдора ожидает большое будущее», — цитирует агента «Чемпионат».

Таким образом, Чалов остался в ЦСКА, который не пожелал отпускать его даже за солидную сумму. С одной стороны, армейцев можно понять, с другой, они могли второй год подряд продавать в Европу молодого российского футболиста за большие деньги. Летом 2018-го сразу после чемпионата мира за €30 млн в «Монако» ушёл Александр Головин. Нынешним летом по его пути готов был последовать Чалов, но этого не произошло.

Печальные примеры Дзагоева и Карвальо

Сложно сказать, насколько произошедшее повлияет на дальнейшую карьеру Фёдора. Возможно, это лишь пойдёт ему на пользу, а через год-другой он, окрепнув и набравшись опыта, перейдёт в европейский клуб ещё более высокого уровня за куда большие деньги.

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Однако вспоминаются и негативные примеры из истории ЦСКА. Так, после чемпионата Европы-2012 близок к отъезду в сильную европейскую команду оказался Алан Дзагоев. Полузащитнику тогда было всего 22, и он считался самым талантливым футболистом России. На чемпионате Европы на Украине и в Польше Алан сделал всё для того, чтобы национальная команда пробилась в плей-офф — забил три мяча и стал одним из лучших бомбардиров турнира.

А уже в конце августа Дзагоев мог перейти в «Тоттенхэм». Сообщалось, что лондонский клуб был готов отдать за россиянина более €30 млн. Алана рассматривали в качестве замены Луке Модричу, который перешёл в «Реал».

В результате из России герой Евро-2012 так и не уехал. А чуть позже его начали преследовать травмы, которые и сломали карьеру одному из самых талантливых футболистов страны за последние годы. В настоящий момент он восстанавливается от очередного серьёзного повреждения — разрыва крестообразных связок. Мечты о Европе остались далеко позади.

Ещё несколькими годами ранее в аналогичной ситуации оказался Даниэл Карвальо. Бразилец провёл два фантастических сезона в 2005-2006 годах. Апофеозом его выступлений за армейцев стали три результативные передачи в финале Кубка УЕФА и гол «Ливерпулю» в матче за Суперкубок Европы.

Тогда же Карвальо интересовался ряд сильных европейских клубов, но армейцы не торопились продавать футболиста, ожидая более выгодного предложения. Момент для продажи полузащитника был упущен, а сам он захандрил, начал набирать лишний вес и, в конце концов, потерял интерес к футболу. Прежнего Карвальо болельщики больше не увидели.

Почему не стоило бояться уехать

Впрочем, многие болельщики считают, что Чалову ещё рано ехать в Европу, и куда лучше для него будет провести ещё пару лет в России. Однако молодые футболисты из других стран почему-то не боятся уезжать в сильные европейские чемпионаты в юном возрасте. Одноклубник Чалова Никола Влашич отправился в «Эвертон» в 19 лет. Другие молодые легионеры армейцев тоже приехали в Россию, едва сделав первые шаги во взрослом футболе, и это только пошло им на пользу.

В Англии Чалов получил бы возможность прогрессировать и расти рядом с сильными мастерами. В 21 год он бы смог впитывать новые знания и стремительно развиваться как футболист. В таком возрасте учиться всему новому куда легче, чем в более позднем.

Да, конечно, Фёдору пришлось бы непросто, и первый сезон, возможно, ушёл бы у него на адаптацию, но со временем он бы наверняка освоился на новом месте и начал приносить пользу команде. А уж сам Чалов никогда не скрывал, что хочет уехать в Европу.

Да и пример всё того же Головина показателен. Он переехал в Монако в 22 года, и ничего страшного не произошло. Да, прошлый сезон, как у команды, так и у футболиста получился непростой, но теперь можно говорить, что адаптация Александра на новом месте завершена и в дальнейшем он сможет показывать свой лучший футбол.

«Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени нужно, чтобы освоиться», — признался недавно сам Головин.

Соболев и Шомуродов как замена Чалову

Вероятно, одной из причин, по которой ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас», стало отсутствие других нападающих в команде. Травматичный Абель Эрнандес расторг контракт с клубом, а Тимур Жамалетдинов ещё на один сезон продлил арендное соглашение с «Лехом». Других молодых форвардов, которые уже сейчас готовы заиграть в основе ЦСКА, пока нет.

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Таким образом, продав Чалова, Виктор Гончаренко рисковал остаться вообще без нападающих. Зато армейцы могли бы закрыть «дыру» в бюджете из-за неучастия в Лиге чемпионов и фактически отбить потраченные на Влашича деньги.

Тем более, в РПЛ ЦСКА мог вполне бюджетно заменить своего лучшего бомбардира. Как только стало известно, что Чалов может перейти в «Кристал Пэлас», в СМИ появилось сразу несколько фамилий нападающих, которыми якобы интересуется армейский клуб.

Среди них Александр Соболев, в настоящий момент лидирующий в гонке бомбардиров РПЛ с четырьмя голами. Причём, по информации СМИ, отступные на фактурного форварда составляют всего €2 млн. С другой стороны, Соболев — нападающий совсем другого типа, нежели Чалов, и под него пришлось бы перестраивать игру команды.

Куда более подходящий вариант — Эльдор Шомуродов из «Ростова», который забил три мяча в четырёх первых турах РПЛ. Узбек также молод, мощен и быстр, при этом способен классно отыграться с партнёрами.

Также появлялась информация об интересе армейцев к Николаю Комличенко и Луке Джорджевичу. Но первый вариант выглядит не слишком правдоподобным, учитывая опять же, что воспитанник «Краснодара» полностью отличается от Чалова по манере игры. К тому же к Николаю предметный интерес проявляет «Локомотив». А вот Джорджевич подошёл бы армейцам куда больше. Другой вопрос — отпустил бы «Зенит» черногорца в стан прямого конкурента.