Упущенная возможность: почему ЦСКА нужно было разрешить Чалову перейти в АПЛ
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«ЦСКА отказался от продажи футболиста»
Начало августа могло подарить российским любителям футбола как минимум один громкий трансфер. Ещё около недели назад стало известно, что нападающим ЦСКА и лучшим бомбардиром РПЛ прошлого сезона Фёдором Чаловым интересуется «Кристал Пэлас». Клуб АПЛ якобы готов был заплатить за футболиста €15 млн.
А накануне появилась информация, что коллектив из Лондона увеличил своё предложение до €25 млн. Однако армейцы отказались продавать форварда, о чём заявил его агент Кристиан Эмиле.
«Фёдор — один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности со стороны одного клуба АПЛ, который сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи футболиста. Позиция армейцев совершенно понятна — перед ними стоят серьёзные цели, а Фёдор для команды — самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий и уверены, что в любом случае Фёдора ожидает большое будущее», — цитирует агента «Чемпионат».
Таким образом, Чалов остался в ЦСКА, который не пожелал отпускать его даже за солидную сумму. С одной стороны, армейцев можно понять, с другой, они могли второй год подряд продавать в Европу молодого российского футболиста за большие деньги. Летом 2018-го сразу после чемпионата мира за €30 млн в «Монако» ушёл Александр Головин. Нынешним летом по его пути готов был последовать Чалов, но этого не произошло.
Печальные примеры Дзагоева и Карвальо
Сложно сказать, насколько произошедшее повлияет на дальнейшую карьеру Фёдора. Возможно, это лишь пойдёт ему на пользу, а через год-другой он, окрепнув и набравшись опыта, перейдёт в европейский клуб ещё более высокого уровня за куда большие деньги.
Однако вспоминаются и негативные примеры из истории ЦСКА. Так, после чемпионата Европы-2012 близок к отъезду в сильную европейскую команду оказался Алан Дзагоев. Полузащитнику тогда было всего 22, и он считался самым талантливым футболистом России. На чемпионате Европы на Украине и в Польше Алан сделал всё для того, чтобы национальная команда пробилась в плей-офф — забил три мяча и стал одним из лучших бомбардиров турнира.
А уже в конце августа Дзагоев мог перейти в «Тоттенхэм». Сообщалось, что лондонский клуб был готов отдать за россиянина более €30 млн. Алана рассматривали в качестве замены Луке Модричу, который перешёл в «Реал».
В результате из России герой Евро-2012 так и не уехал. А чуть позже его начали преследовать травмы, которые и сломали карьеру одному из самых талантливых футболистов страны за последние годы. В настоящий момент он восстанавливается от очередного серьёзного повреждения — разрыва крестообразных связок. Мечты о Европе остались далеко позади.
Ещё несколькими годами ранее в аналогичной ситуации оказался Даниэл Карвальо. Бразилец провёл два фантастических сезона в 2005-2006 годах. Апофеозом его выступлений за армейцев стали три результативные передачи в финале Кубка УЕФА и гол «Ливерпулю» в матче за Суперкубок Европы.
Тогда же Карвальо интересовался ряд сильных европейских клубов, но армейцы не торопились продавать футболиста, ожидая более выгодного предложения. Момент для продажи полузащитника был упущен, а сам он захандрил, начал набирать лишний вес и, в конце концов, потерял интерес к футболу. Прежнего Карвальо болельщики больше не увидели.
Почему не стоило бояться уехать
Впрочем, многие болельщики считают, что Чалову ещё рано ехать в Европу, и куда лучше для него будет провести ещё пару лет в России. Однако молодые футболисты из других стран почему-то не боятся уезжать в сильные европейские чемпионаты в юном возрасте. Одноклубник Чалова Никола Влашич отправился в «Эвертон» в 19 лет. Другие молодые легионеры армейцев тоже приехали в Россию, едва сделав первые шаги во взрослом футболе, и это только пошло им на пользу.
В Англии Чалов получил бы возможность прогрессировать и расти рядом с сильными мастерами. В 21 год он бы смог впитывать новые знания и стремительно развиваться как футболист. В таком возрасте учиться всему новому куда легче, чем в более позднем.
Да, конечно, Фёдору пришлось бы непросто, и первый сезон, возможно, ушёл бы у него на адаптацию, но со временем он бы наверняка освоился на новом месте и начал приносить пользу команде. А уж сам Чалов никогда не скрывал, что хочет уехать в Европу.
Да и пример всё того же Головина показателен. Он переехал в Монако в 22 года, и ничего страшного не произошло. Да, прошлый сезон, как у команды, так и у футболиста получился непростой, но теперь можно говорить, что адаптация Александра на новом месте завершена и в дальнейшем он сможет показывать свой лучший футбол.
«Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени нужно, чтобы освоиться», — признался недавно сам Головин.
Соболев и Шомуродов как замена Чалову
Вероятно, одной из причин, по которой ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас», стало отсутствие других нападающих в команде. Травматичный Абель Эрнандес расторг контракт с клубом, а Тимур Жамалетдинов ещё на один сезон продлил арендное соглашение с «Лехом». Других молодых форвардов, которые уже сейчас готовы заиграть в основе ЦСКА, пока нет.
Таким образом, продав Чалова, Виктор Гончаренко рисковал остаться вообще без нападающих. Зато армейцы могли бы закрыть «дыру» в бюджете из-за неучастия в Лиге чемпионов и фактически отбить потраченные на Влашича деньги.
Тем более, в РПЛ ЦСКА мог вполне бюджетно заменить своего лучшего бомбардира. Как только стало известно, что Чалов может перейти в «Кристал Пэлас», в СМИ появилось сразу несколько фамилий нападающих, которыми якобы интересуется армейский клуб.
Среди них Александр Соболев, в настоящий момент лидирующий в гонке бомбардиров РПЛ с четырьмя голами. Причём, по информации СМИ, отступные на фактурного форварда составляют всего €2 млн. С другой стороны, Соболев — нападающий совсем другого типа, нежели Чалов, и под него пришлось бы перестраивать игру команды.
Куда более подходящий вариант — Эльдор Шомуродов из «Ростова», который забил три мяча в четырёх первых турах РПЛ. Узбек также молод, мощен и быстр, при этом способен классно отыграться с партнёрами.
Также появлялась информация об интересе армейцев к Николаю Комличенко и Луке Джорджевичу. Но первый вариант выглядит не слишком правдоподобным, учитывая опять же, что воспитанник «Краснодара» полностью отличается от Чалова по манере игры. К тому же к Николаю предметный интерес проявляет «Локомотив». А вот Джорджевич подошёл бы армейцам куда больше. Другой вопрос — отпустил бы «Зенит» черногорца в стан прямого конкурента.
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