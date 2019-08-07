СМИ: ЦСКА рассматривает футболиста «Крыльев Советов» в качестве замены Чалову

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Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется нападающим самарских «Крыльев Советов» Александром Соболевым.
СМИ: ЦСКА рассматривает футболиста «Крыльев Советов» в качестве замены Чалову
  • Reuters

Как сообщает «Спорт-Экспресс», армейцы рассматривают вариант приобретения Соболева в случае ухода из команды Фёдора Чалова, в котором заинтересован английский «Кристал Пэлас».

Чалов является воспитанником ЦСКА. Он выступает за основной состав армейцев с 2016 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 мячей.

Соболев же в первых четырёх турах чемпионата страны отметился четырьмя голами.

Ранее агент Чалова отреагировал на информацию о предложении «Кристал Пэлас».

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