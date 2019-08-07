СМИ: «Кристал Пэлас» сделает новое предложение ЦСКА по Чалову

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Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас» намерен сделать второе предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову.
СМИ: «Кристал Пэлас» сделает новое предложение ЦСКА по Чалову
  • РИА Новости

По сообщениям российских СМИ, английская команда рассчитывает приобрести футболиста за €25 млн. Также интерес к Чалову проявляли «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Лацио», «Валенсия» и ряд других европейских топ-клубов.

ЦСКА отклонил первое предложение «Кристал Пэлас». Тогда клуб был готов отдать за нападающего €15 млн.

Ранее экс-тренер молодёжного ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможный вызов Чалова в сборную России.

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