Гришин о возможном вызове Чалова в сборную России: всему своё время

Экс-наставник молодёжного ЦСКА Александр Гришин в интервью RT прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о перспективах вызова нападающего армейцев Фёдора Чалова на ближайшие игры национальной команды.

«Не вижу ничего страшного в том, что Черчесов принял такое решение относительно Чалова. Всё правильно, всему своё время. Не думаю, что такие слова главного тренера сборной собьют Фёдора с пути. У него есть своя мотивация. Если продолжит забивать и показывать свои лучшие качества, как в РПЛ, так и в молодёжной сборной, то уверен, что главный тренер изменит своё решение», — заявил Гришин RT.

Он также сравнил стиль игры Артёма Дзюбы и Чалова.

«Дзюба более высокий, больше направлен на прямую атаку. Чалов больше игрок момента. У них разные функции, очевидно, именно поэтому Дзюба подходит под систему Черчесова, а Чалов пока нет», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Черчесов высказался о возможном вызове Чалова в сборную России.