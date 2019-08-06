Черчесов высказался о возможном вызове Чалова в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о вероятности того, что нападающий Фёдор Чалов сыграет за национальную команду в ближайших матчах.
Черчесов высказался о возможном вызове Чалова в сборную России
  • РИА Новости

«На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Артём Дзюба — капитан команды. Нужно отталкиваться от этого. Мы не говорим, что тем или иным футболистом недовольны. Просто кто-то пока приносит команде больше пользы, выглядит сильнее», — приводит слова Черчесова портал «Вести.ru».

Он отметил, что Чалов в силу своего возраста может играть за молодёжную сборную, которая в ближайшее время начнёт выступление в отборочном цикле на Евро-2021.

«Нужно принять правильное решение и понять, задействовать Чалова у себя или отдать в молодёжную сборную. Его прогресс мы только приветствуем, но всему своё время. Команда должна выиграть, молодые футболисты — прибавлять», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России сыграет с Польшей в отборе на ЧЕ в Екатеринбурге.

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