Черчесов высказался о возможном вызове Чалова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о вероятности того, что нападающий Фёдор Чалов сыграет за национальную команду в ближайших матчах.

«На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Артём Дзюба — капитан команды. Нужно отталкиваться от этого. Мы не говорим, что тем или иным футболистом недовольны. Просто кто-то пока приносит команде больше пользы, выглядит сильнее», — приводит слова Черчесова портал «Вести.ru».

Он отметил, что Чалов в силу своего возраста может играть за молодёжную сборную, которая в ближайшее время начнёт выступление в отборочном цикле на Евро-2021.

«Нужно принять правильное решение и понять, задействовать Чалова у себя или отдать в молодёжную сборную. Его прогресс мы только приветствуем, но всему своё время. Команда должна выиграть, молодые футболисты — прибавлять», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России сыграет с Польшей в отборе на ЧЕ в Екатеринбурге.