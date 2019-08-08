«Пока не подходит под систему Черчесова»: почему тренерский штаб не видит Чалова в сборной

Артём Дзюба выглядит предпочтительнее Фёдора Чалова в нападении. Такое мнение в разговоре с RT высказали экс-наставник молодёжного состава ЦСКА Александр Гришин и бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. Эксперты назвали идею Станислава Черчесова вернуть 21-летнего форварда в молодёжную национальную команду верной и отметили, что это пойдёт футболисту на пользу. Между тем появились новости о том, что в ближайшие дни Чалов может покинуть РПЛ и продолжить карьеру в АПЛ.

«На сегодняшний день основной нападающий у нас — Дзюба»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не видит в нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове игрока основного состава сборной России. Об этом сообщил сам специалист в разговоре с журналистами телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день основной нападающий у нас — Артём Дзюба. Он капитан и лидер команды. Отталкиваемся от этих исходных данных. Мы же не говорим, что недовольны тем или иным футболистом. Мы говорим, что кто-то пока выглядит сильнее и приносит больше пользы команде», — пояснил свою позицию Черчесов.

Кроме того, наставник сборной России выразил мнение, что талант и бомбардирские качества Чалова будут крайне полезны другой команде — российской молодёжке. В сентября подопечные Михаила Галактионова начнут выступление в квалификационном раунде чемпионата Европы-2021. По словам Черчесова, тренерский штаб молодёжной команды заинтересован в приглашении 21-летнего форварда ЦСКА.

«Буквально неделю назад мы общались с Галактионовым. Надо понять, как и, главное, зачем мы будем использовать Чалова у себя, или же целесообразнее будет отдать его во вторую команду. Необходимо обдумать это и принять важное для всех решение», — заявил специалист в эфире программы «Футбол России».

При этом Станислав Черчесов не стал отрицать сильных сторон футболиста и признал, что видит в игре армейского форварда заметный прогресс.

«Конечно, я вижу, как он прибавляет, и приветствую то, что ему так доверяют в клубе. Но всему своё время. Нужно действовать поступательно. Команда должна выигрывать, молодые футболисты — прибавлять», — резюмировал тренер.

«Черчесов поступает честно»

Слова Черчесова возмутили многих болельщиков ЦСКА и вызвали массу вопросов. Однако опрошенные RT эксперты уверены, что специалист принимает верное решение.

Так, экс-наставник сборной Борис Игнатьев в интервью RT пояснил, что гипотетическое возвращение Чалова в «молодёжку» пойдёт игроку только во благо. Опытный тренер уверен, что лишать молодого форварда игровой практики невыгодно ни одной из его команд.

«Для Чалова такая ситуация даже лучше. Играя за молодёжную сборную, он получит возможность принести пользу стране. А сидя на лавке сделать это очень сложно. Я не сомневаюсь в том, что в «молодёжке» он точно получит и шанс, и место в основе, ведь теперь Фёдор приедет туда в качестве делегированного игрока первой сборной. Это практически гарантирует ему статус главной звезды», — заявил Игнатьев.

При этом специалист обратил внимание на то, что причиной возможного отказа от Чалова может быть игровая философия, которой придерживается Черчесов.

«Справедливости ради, Федя действительно немного не вписывается в построение игры Черчесовым. Есть Дзюба и два игрока на флангах. Там Чалов сыграть не сможет и просто потеряется. Поэтому Черчесов поступает честно. Он и говорит об этом на всю страну, и предоставляет Фёдору игровую практику вместо того, чтобы держать его в глубоком запасе», — резюмировал эксперт.

Мнение Игнатьева поддержал и бывший тренер Фёдора Александр Гришин. Экс-наставник молодёжного состава ЦСКА объяснил, почему нынешний штаб сборной делает ставку именно на форварда «Зенита».

«Дзюба выше, больше нацелен на прямую атаку. Чалов же — игрок момента. У них разные функции, очевидно, именно поэтому Артём подходит под систему Черчесова, а Чалов — пока нет», — отметил Гришин в разговоре с RT.

При этом тренер, специализирующийся на работе с молодыми футболистами, поддержал решение Черчесова и отметил, что высказывания главного тренера не скажутся на Чалове негативно.

«Не вижу ничего страшного в том, что Черчесов принял такое решение относительно Чалова. Всё правильно, всему своё время. Не думаю, что такие слова главного тренера сборной собьют Фёдора с пути. У него есть мотивация. Если продолжит забивать и показывать свои лучшие качества, как в РПЛ, так и в молодёжной сборной, уверен, главный тренер изменит своё решение», — заявил эксперт.

А бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников, анализируя ситуацию с Чаловым, отметил, что подобные ситуации часто встречаются в современном футболе. По мнению двукратного чемпиона страны, нападающему стоит обратить внимание на себя и брать пример с тех, кто качественной игрой со временем заслужил тренерское доверие.

«Андрея Аршавина не взяли на чемпионат мира — 2002, а после он раскрылся во всей красе. То есть ему это никак не помешало. Футбольная история знает много таких примеров. Вспомните, как Лероя Зане не включили в состав сборной Германии на ЧМ-2018. Так что Чалов — не первый и точно не последний футболист, который сталкивается с подобным отношением», — заявил Сенников RT.

Также бывший спортсмен предположил, почему Черчесов может не вызывать Чалова в сборную.

«В будущем он будет одним из главных лидеров сборной России. Но нужно доказывать свою состоятельность не только в РПЛ, но и в сборной. Тут важны все нюансы, в том числе тренировочный процесс и взаимопонимание с партнёрами. В этой команде всё работает как механизм, сложно встраивать в него новые детали особенно перед Евро», — выразил предположение Сенников.

«Если Чалова не захотят продавать, ничего не поделаешь»

При этом появились и другие новости относительно дальнейшей карьеры игрока.

Так, по сообщениям комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, английский «Кристал Пэлас» готов увеличить предложение по выкупу прав на игрока.

Представители АПЛ ранее уже выходили на руководство армейского клуба, но первое предложение в размере € 15 млн было ЦСКА отклонено. На этот раз сумма трансфера повышена до € 25 млн.

Агент игрока Шандор Варга не стал отрицать факта возобновления переговоров, но при этом отметил, что ключевым фактором возможного перехода являются не деньги, а желание менеджмента ЦСКА сохранить молодого бомбардира в своём клубе.

«Я пока не буду комментировать эту информацию. Давайте пару дней подождём. Встречался с представителями клуба, понял их позицию. Если они не захотят продавать Чалова, ничего не поделаешь. Сколько не предлагай», — цитирует агента Sport 24.

Кроме того, ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к форварду также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».

Чалов впервые был вызван в сборную в ноябре 2018-го. Форвард ЦСКА вошёл в расширенную заявку команды для подготовки к матчам с Германией и Швецией.

При этом дебют нападающего состоялся лишь спустя несколько месяцев, в марте текущего года в игре с Казахстаном. Чалов появился на поле на 82-й минуте встречи, заменив как раз Дзюбу.

Кроме того, нападающий армейцев принял участие в игре с Бельгией. Он вышел на поле вместо Дениса Черышева в середине второго тайма, однако результативными действиями не отметился.