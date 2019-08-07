Сенников сравнил нападающего ЦСКА Чалова с Аршавиным и Сане

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Экс-защитник Дмитрий Сенников провёл параллель между ситуацией с невызовом в сборную России нападающего Фёдора Чалова и карьерой Андрея Аршавина.
Сенников сравнил нападающего ЦСКА Чалова с Аршавиным и Сане
  • РИА Новости

«Андрея Аршавина не взяли на чемпионат мира в начале 2000-х годов, после чего он раскрылся во всей красе. То есть ему это никак не помешало. Футбольная история знает много таких примеров. Вспомните, как Лероя Сане не взяли на мундиаль 2018 года и не включили в состав сборной Германии. Так что Чалов не первый и точно не последний, кто сталкивается с подобным», — заявил Сенников в разговоре с RT.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отмечал, что на данный момент шансы вызова Чалова в национальную команду малы, так как на его позиции выступает нападающий Артём Дзюба.

Ранее стало известно, что «Кристал Пэлас» намерен сделать новое предложение ЦСКА по Чалову.

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