Сенников сравнил нападающего ЦСКА Чалова с Аршавиным и Сане

Экс-защитник Дмитрий Сенников провёл параллель между ситуацией с невызовом в сборную России нападающего Фёдора Чалова и карьерой Андрея Аршавина.

«Андрея Аршавина не взяли на чемпионат мира в начале 2000-х годов, после чего он раскрылся во всей красе. То есть ему это никак не помешало. Футбольная история знает много таких примеров. Вспомните, как Лероя Сане не взяли на мундиаль 2018 года и не включили в состав сборной Германии. Так что Чалов не первый и точно не последний, кто сталкивается с подобным», — заявил Сенников в разговоре с RT.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отмечал, что на данный момент шансы вызова Чалова в национальную команду малы, так как на его позиции выступает нападающий Артём Дзюба.

Ранее стало известно, что «Кристал Пэлас» намерен сделать новое предложение ЦСКА по Чалову.