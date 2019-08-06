Черчесов высказался о возможном совмещении работы в сборной России по футболу и в клубе

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о возможном совмещении работы в национальной команде и в одном из клубов.

«Возможность есть всегда, главное, хотим мы этого или нет, принесёт это кому-то пользу или нет. Сейчас я являюсь главным тренером сборной России. Мне нужно концентрироваться на своей работе, которая интересна, сложна и специфична», — приводит слова Черчесова «Вести.ru».

55-летний специалист возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В качестве тренера Черчесов работал в российских клубах «Спартак», «Терек», «Амкар», «Динамо», а также в польской «Легии».

Ранее сообщалось, что Черчесов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.