Черчесов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров, который действует в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Черчесов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
  • РИА Новости

«Когда мне задают вопросы по легионерам и расширению лиги, я стараюсь абстрагироваться и ждать, какая будет ситуация. Моя задача — внимательно наблюдать, не вмешиваться, принимать решения лиги, РФС и от этого строить свою работу», — приводит слова Черчесова «Вести.ru».

Он отметил, что в сборной готовы принять любое развитие событий.

«Ну отменится лимит, ни одного футболиста-россиянина в России не останется — значит, они поедут куда-то. Куда они поедут, там мы их и будем отсматривать», — добавил специалист.

С сезона-2020/21 формат лимита на легионеров будет изменён с «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, на «8 + 17», который предусматривает восемь легионеров в заявке, притом что во время матча могут быть задействованы все эти игроки.

Ранее сообщалось, что Черчесов высказался о возможном вызове Фёдора Чалова в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить