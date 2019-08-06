Черчесов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров, который действует в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Когда мне задают вопросы по легионерам и расширению лиги, я стараюсь абстрагироваться и ждать, какая будет ситуация. Моя задача — внимательно наблюдать, не вмешиваться, принимать решения лиги, РФС и от этого строить свою работу», — приводит слова Черчесова «Вести.ru».

Он отметил, что в сборной готовы принять любое развитие событий.

«Ну отменится лимит, ни одного футболиста-россиянина в России не останется — значит, они поедут куда-то. Куда они поедут, там мы их и будем отсматривать», — добавил специалист.

С сезона-2020/21 формат лимита на легионеров будет изменён с «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, на «8 + 17», который предусматривает восемь легионеров в заявке, притом что во время матча могут быть задействованы все эти игроки.

Ранее сообщалось, что Черчесов высказался о возможном вызове Фёдора Чалова в сборную России.