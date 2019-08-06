Черчесов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
- РИА Новости
«Когда мне задают вопросы по легионерам и расширению лиги, я стараюсь абстрагироваться и ждать, какая будет ситуация. Моя задача — внимательно наблюдать, не вмешиваться, принимать решения лиги, РФС и от этого строить свою работу», — приводит слова Черчесова «Вести.ru».
Он отметил, что в сборной готовы принять любое развитие событий.
«Ну отменится лимит, ни одного футболиста-россиянина в России не останется — значит, они поедут куда-то. Куда они поедут, там мы их и будем отсматривать», — добавил специалист.
С сезона-2020/21 формат лимита на легионеров будет изменён с «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, на «8 + 17», который предусматривает восемь легионеров в заявке, притом что во время матча могут быть задействованы все эти игроки.
Ранее сообщалось, что Черчесов высказался о возможном вызове Фёдора Чалова в сборную России.