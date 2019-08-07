СМИ: Футболист ЦСКА Чалов готов перейти в «Кристал Пэлас»

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Фёдор Чалов выразил готовность к переходу в английский «Кристал Пэлас».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Чалов готов принять предложение клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

До этого в СМИ появилась информация, что «Кристал Пэлас» хочет предложить за игрока €20 млн. При этом с бонусами сумма может достигнуть €25 млн.

Чалов является воспитанником ЦСКА. Он выступает за основной состав армейцев с 2016 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 мячей. В активе форварда также два матча в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает футболиста «Крыльев Советов» в качестве замены Чалову.