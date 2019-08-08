«Кононов стал заложником ситуации»: Шнякин о «революции» в «Спартаке», слухах о приходе Черчесова и матчах с «Туном»

Победить швейцарский «Тун» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Спартаку» могут помешать только внутренние проблемы. Об этом в интервью RT заявил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин. По его словам, красно-белые сами усугубили ситуацию, развернув активную деятельность на трансферном рынке после старта нового сезона. Эксперт удивился продаже бразильца Лукаса Фернандо, выразил уверенность, что Андре Шюррле не станет халтурить в РПЛ, а также прокомментировал возможную отставку Олега Кононова.

«Всё приходится начинать с нуля»

— Ожидали ли вы, что после неудачной концовки в прошлом сезоне «Спартак» так же неудачно начнёт и нынешний?

— Всё происходящее в «Спартаке» никогда не поддаётся общей логике. Он как был, так и остаётся самым непредсказуемым клубом. То, что мы видим сейчас, не назвать иначе как «революция». Причём непонятно, какая она, бархатная или жёсткая. С учётом всего этого не стоило ожидать хороших результатов. Красно-белые могли стартовать ещё хуже, но на последних минутах вырвали победу у «Сочи».

— За считаные недели «Спартак» распродал практически половину команды. Требовались ли такие глобальные перемены?

— Лично для меня сюрпризом стала продажа Фернандо. Можно было расстаться с кем угодно, но только не с ним. Он был системообразующим игроком и помог бы новому костяку достичь результатов. В свои 27 лет явно не сказал последнего слова на поле. Думал, он сделает это в составе москвичей. На мой взгляд, он и Зе Луиш — игроки, с которыми можно было бы строить новую команду.

— Справедливо ли говорить, что клуб оказал Кононову медвежью услугу, инициировав перестройку уже по ходу сезона?

— Это очевидно. Тренеру было бы гораздо удобнее получить таких игроков, как Шюррле, Ларссон и Тиль во время предсезонной подготовки. В этот период к коллективу присоединился лишь Понсе. Тот же Мирзов также пришёл по ходу чемпионата, но он хотя бы знаком с Кононовым и его требованиями. Думаю, у Резиуана будет наименее затяжной период адаптации. С другими новичками наверняка будут проблемы.

— Это серьёзно спутало карты Кононову?

— У тренерского штаба наверняка были свои наработки на предсезонных сборах, что-то из задуманного успели попробовать на Кубке Париматч Премьер. Теперь же всё приходится начинать с нуля. Прежней осталась только линия обороны, атаку надо выстраивать заново.

— «Спартаку» действительно были необходимы столь радикальные изменения?

— Так или иначе, но игрокам нужны мотивация и новый вызов. Кадровая встряска идеально подходит для этих целей.

Да и в целом «Спартак» — команда энергозатратная, никакие деньги не сгладят того давления, с которым сталкиваются игроки, выходящие на поле в футболке с ромбом. Кто-то из ушедших мог банально устать от этого. Честно говоря, больше удивило то, что всё это произошло так внезапно и практически в полной тишине.

— Можно ли из старта в чемпионате делать вывод, что тренер провалил как минимум предсезонку?

— Не был бы столь категоричен. Сложно делать выводы после четырёх туров, но команда проблемная. Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что Кононов стал заложником ситуации.

— Но при этом в игре команды нет осмысленности…

— Как объяснял наставник «Тамбова» Александр Григорян, Кононов ставит очень сложный футбол: постоянная работа с мячом, передачи вразрез, между линиями. Если говорить проще, то этот стиль является неким подобием того, что демонстрирует «Барселона». Возможно, в будущем игроки «Спартака» будут способны воплощать это на поле. Пока же действия в атаке слегка хаотичны.

— В свете неудовлетворительных результатов и колоссальных изменений в составе не стоит ли Кононову перейти на другую игровую схему?

— Возможно, сейчас Олегу Георгиевичу стоит отойти от своих принципов и сыграть более прямолинейно. Гибкость никто не отменял. С другой стороны, сейчас в команде нет Зе Луиша, вследствие чего она практически лишилась возможности действовать в силовой манере. Возможно, в этой ситуации стоит сделать ставку на контратаки. Хотя не уверен, что это актуально в матче с «Туном». Наверняка он сам предложит «Спартаку» действовать первым номером.

«В трансферах нет системы»

— У вас не складывается впечатление, что в клубе существует некая несогласованность? К примеру, в команду по просьбе Кононова приглашают Мирзова, а спустя некоторое время на эту же позицию приобретают Андре Шюррле.

— Не вижу конфликта интересов. Больше смущает то, что в трансферах «Спартака» нет системы. Шюррле — довольно универсальный футболист и может действовать в любой точке группы атаки. Большой мастер, отлично адаптирующийся к требованиям тренера. Особо заострил бы внимание на том, что он немец, у него другой менталитет. Уверен, что он не просто приехал зарабатывать деньги — будет доказывать свою состоятельность. Кроме того, жена Андре из Казахстана. Вполне возможно, она повлияла на его выбор.

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— Что скажете о Мирзове?

— Он тоже прогрессирует. Резиуан стал действовать более разнообразно, чаще поднимать голову, когда находится с мячом. Как видим, это было замечено тренерским штабом сборной России и вознаграждено вызовом в состав национальной команды. Учитывая их знакомство с Кононовым, думаю, что-то должно получиться.

— На фоне громких трансферов легионеров приобретение Мирзова кажется слегка выпадающим из общей канвы...

— Бытует мнение, что Кононову сподручней работать с игроками среднего уровня, которые прислушиваются к нему, верят ему на слово и исполняют свои обязанности. Так у него было в «Краснодаре». Безусловно, «Спартак» для него — совершенно новый вызов, особенно что касается приезда чемпиона мира.

— По первому матчу сложилось впечатление, что Шюррле находится в плохой физической форме. За какой срок немец сможет вернуть себе игровые кондиции?



— Большой вопрос, способен ли он на это. Есть ощущение, что Шюррле не вернётся на ультрауровень. Но даже в таком состоянии он способен заблистать в РПЛ. Как ни крути, он приехал к нам не с пляжа. Будет набирать от матча к матчу, как принято в Европе. Кстати, думаю, в дебютной встрече с «Динамо» он и не планировал выходить на целый тайм. Так сложились обстоятельства.

— Многие отметили тот факт, что в этой встрече Шюррле не смог убежать от защитника «Динамо» Владимира Рыкова.

— Что тут скажешь. Рыков — неплохой защитник. Считаю, что Шюррле провёл достойный матч.

— Многие сравнивают приход Шюррле с трансфером Фарфана в «Локомотив». Как считаете, немец сможет так же лихо перезапустить свою карьеру в России?

— А почему бы и нет? Но многое зависит от удачи. Фарфан классно и органично вписался в систему железнодорожного клуба. Иногда кажется, что это было неожиданно даже для Сёмина. Немцу хочется пожелать удачи, «Спартак» стал статуснее с приходом Шюррле.

— В России с большим воодушевлением восприняли подписание Гуса Тиля. Не преждевременны ли авансы?

— На родине он уже доказал свою состоятельность. Но единственное, что меня смущает, — это те ласковые и идеальные условия, в которых он был в Голландии. Там он мог фантазировать и приносить результат. Здесь такого ждать не стоит. С него сразу будет большой спрос, а парень он молодой. Важно, как его примут в команде.

— Говорят, на родине его называют чуть ли не голландским Месси…

— Ни в коем случае не надо делать подобных сравнений. В мире очень немного футболистов, которые оправдали такое прозвище. Достаточно вспомнить Дениса Давыдова.

— Учитывая такие сравнения, не странно ли, что Тиль оказался в «Спартаке», а не в одном из топ-5 чемпионатов Европы или «Аяксе»?

— В данном случае надо понимать, что менеджмент «Спартака» пытался сыграть на опережение. Возможно, если бы Тиль остался в чемпионате Нидерландов ещё на сезон, через год его стоимость была бы гораздо выше. Поэтому нет ничего удивительного, эта сделка вполне логична. Красно-белые активно работают на европейском рынке. Возможно, сам голландец руководствовался примером Промеса, для которого переход в российский коллектив стал своеобразным трамплином.

— В сравнении с Шюррле и Тилем, не кажется, что Джордан Ларссон является «котом в мешке»?

— Каждый трансфер является определённым риском. Но нападающий приехал из чемпионата Швеции, а практика показывает, что его представители не сталкиваются у нас с серьёзными проблемами.

— На отношение к нему могут повлиять регалии его отца?

— У Ларссона голубая кровь. Все мы понимаем, чей он сын. Это ко многому обязывает. На мой взгляд, он менее талантлив, чем Хенрик. Но у него всё в порядке с менталитетом, и вполне возможно, «Спартак» поможет ему развиться.

— Ларссон вписывается в игровую схему Кононова?

— Судя по всему, Олегу Георгиевичу нужен футболист, способный прессинговать, выполнять большой объём работы. Мне кажется, по нему как раз должно быть меньше всего вопросов.

— Среди новичков Понсе провёл больше всего матчей за «Спартак», но пока не впечатляет. Приобретение аргентинца уже сейчас можно назвать неудачным или дело в неправильном использовании?

— Это системная проблема, связанная с игрой в атаке, которая пока не налажена. Не стоит оценивать его выступление по нескольким матчам, хотя определённую дикость он уже исполнил. Фол на Антоне Шунине ему ещё долго будут припоминать. Но мне кажется, что все эти нарушения — следствие нервозности и желания себя показать.

С одной стороны это хорошо, так как значит, что у футболистов всё в порядке с мотивацией. Но с другой — это говорит о некоторой несыгранности. В связи с этим интересно взглянуть на Понсе в матче с «Туном», так как ему необходимо будет реабилитироваться за эпизод во встрече с «Динамо».

— На данный момент в «Спартаке» существуют футболисты, игра которых не вызывает у вас нареканий?

— Есть популярное мнение, что Зелимхан Бакаев сейчас становиться одним из ведущих футболистов красно-белых, что подтверждается его игрой на поле. У него прорезалась лидерская ментальность, он берёт игру на себя и тянет команду вперёд. А когда у неё что-то не получается, исправляет ситуацию за счёт индивидуальных действий. Ему стоит добавить разнообразия, чаще смещаться в центр, пробивать с левой ноги.

— Кто-нибудь ещё?

— Самуэль Жиго и Георгий Джикия выступают на своём уровне. Да, у них есть просчёты, но как правило они связаны с не самой качественной игрой опорной зоны, которая добавляет им работы. Пока вопросов нет только к Александру Максименко, у которого получилась сложная концовка прошлого сезона. Он по-настоящему вытащил команду в матче с «Сочи» и был стабилен с «Динамо».

«Спартаку» стоит опасаться самого себя»

— Несмотря на все проблемы, букмекеры всё равно считают «Спартак» фаворитом в противостоянии с «Туном». Согласны?

— Да, потому что мы сравниваем класс команд. «Спартак» потерял лидеров, но ведь из «Туна» ушли самые результативные игроки — Марвин Шпильман и Деян Соргич. В команде также идёт перестройка. Кроме того, у них всего лишь два футболиста вызываются в сборные, и то это Палестина и Лихтенштейн. Состав выглядит сырым, хотя в любом случае на них будет интересно посмотреть. Учитывая системные проблемы москвичей, мне кажется, что обе встречи получатся результативными. Однако думаю, что красно-белые в них будут фаворитами.

— Несмотря на серьёзные кадровые потери, в прошедшем туре «Тун» навязал борьбу «Базелю» и уступил со счётом 2:3, пропустив решающий мяч на последних минутах. Чего стоит опасаться москвичам?

— Это довольно храбрая команда, которой не страшен ни один соперник. История показывает, что в еврокубках они чувствуют себя так же комфортно. Например, в свой дебютный сезон в Лиге чемпионов команда сумела дойти до группового этапа и занять там третью строчку. Подопечным Кононова стоит опасаться самих себя и своих проблем. Чтобы избежать трудностей, им нужно показать свои лучшие качества. Нам с Сергеем Кривохарченко, как комментаторам этого матча на «Матч ТВ», очень бы этого хотелось. Но сложности всё равно будут, ведь это «Спартак».

— Может ли «Спартак» пожертвовать Лигой Европы ради становления команды?

— Мне кажется, ни в коем случае не стоит ставить вопрос именно так. Если команда пренебрегает еврокубками, то это говорит об отсутствии ментальности победителей. Да, нечто подобное было в чемпионском сезоне, но в таких матчах нужно играть на победу. Тем более с таким количеством новичков команде необходимо получать как можно больше игровой практики.

«Ближайшие матчи станут для Кононова определяющими»

— Тем не менее, способна ли неудача в квалификации спровоцировать отставку Кононова?

— Учитывая подобные высказывания Федуна, это было бы нелогично. Думаю, ближайшие матчи, в том числе дерби с ЦСКА и выезд в Грозный, станут определяющими для Кононова. Но стоит помнить, что на смену одному наставнику должен прийти другой. Пока вариантов не так много.

Да, есть Курбан Бердыев, но, учитывая прошлые переговоры, не думаю, что у них получится плодотворное сотрудничество. Также существует вариант со Станислаом Черчесовым, который может совмещать две должности, но вряд ли это произойдёт раньше окончания чемпионата Европы 2020 года. Поэтому готового ответа пока нет. А пока нужно дать выдохнуть действующему тренеру.

— При этом сам Черчесов не отрицает возможности прихода в «Спартак»…

— Думаю, это определённый сигнал. Возможно, таким образом он готовит почву к этому переходу. Но в сложившейся ситуации никогда нельзя забывать о том, что команда неожиданно может заиграть. Тогда все забудут о Черчесове и об остальных кандидатах.

— У вас не складывается ощущения, что Кононов является слишком мягким тренером для такого клуба, как «Спартак»?

— Могу сказать, что это такой маленький миф. На самом деле всё несколько иначе. Это раскованный человек, который умеет свободно общаться, когда на него не направлены объективы камер. Он думает не только о том, что ему ответить, но и какую реакцию вызовут его слова.

— Возможно ли такое, что Кононова специально не увольняют из «Спартака», так как по окончании сезона в команде ждут приход Станислава Черчесова?

— Всё возможно. Но по факту сейчас главный тренер Кононов, есть трансферы, сделанные специально под него. Мы видим, что ему выказывается доверие. Он продолжает работать и за этим интересно наблюдать. В некоторой степени ведётся борьба за игровой стиль и результат. Если специалист сумеет вырулить из этой ситуации, то честь ему и хвала.