Голкипер «Динамо» показал повреждения груди от столкновения с форвардом «Спартака»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин показал повреждения, полученные в результате столкновения с аргентинским форвардом «Спартака» Эсекьелем Понсе в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фотографию полученных 32-летним голкипером повреждений опубликовала пресс-служба сборной России по футболу.

Голкипер "Динамо" Антон Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе pic.twitter.com/PySgffGzHX — Сборная России (@TeamRussia) 3 августа 2019 г.

На 34-й минуте матча Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил Шунина в грудь, за что был удалён с поля. Вратарю потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру, которая в итога завершилась вничью — 0:0.

Ранее Олег Кононов высказался об удалении Понсе в матче с «Динамо».