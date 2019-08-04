Голкипер «Динамо» показал повреждения груди от столкновения с форвардом «Спартака»
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Фотографию полученных 32-летним голкипером повреждений опубликовала пресс-служба сборной России по футболу.
Голкипер "Динамо" Антон Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе pic.twitter.com/PySgffGzHX— Сборная России (@TeamRussia) 3 августа 2019 г.
На 34-й минуте матча Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил Шунина в грудь, за что был удалён с поля. Вратарю потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру, которая в итога завершилась вничью — 0:0.
Ранее Олег Кононов высказался об удалении Понсе в матче с «Динамо».