Дебютный гол Понсе, дубль Бакаева и нереализованный пенальти Шюррле: как «Спартак» вырвал победу у «Туна» в Лиге Европы

«Спартак» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы одержал непростую победу над «Туном» со счётом 3:2. В первом тайме красно-белые забили два безответных мяча, но после перерыва позволили сопернику отыграться. Затем вышедший на замену Андре Шюрлле не сумел реализовать заработанный им же пенальти, однако в концовке отдал пас Зелимхану Бакаеву, и тот смог оформить дубль и помог «Спартаку» взять верх.

Опасение нового провала и «деревенская» команда

Новый сезон еврокубков начался для российских клубов не слишком удачно. Сначала «Арсенал» дважды проиграл «Нефтчи» с общим счётом 0:4, а затем «Краснодар» в дебютном матче в Лиге чемпионов потерпел обидное поражение от «Порту», пропустив на предпоследней минуте.

Следом стартовать на международном уровне предстояло перестраивающемуся на ходу «Спартаку». При этом соперником красно-белых стал скромный «Тун», занявший в прошлом сезоне чемпионата Швейцарии четвёртое место. Однако явным фаворитом противостояния являлся именно российский коллектив. На стороне подопечных Олега Кононова была и трансферная стоимость. Красноречивый факт — весь состав «Туна», состоящий из 28 игроков, стоит меньше, чем «Спартак» заплатил за Гуса Тиля — € 16,5 млн против € 18 млн.

Впрочем, поклонникам столичной команды расслабляться было всё равно нельзя, ведь красно-белые за последние годы потерпели немало сенсационных поражений в еврокубках. «Легия», «Санкт-Галлен», АЕК — все эти команды выбивали «Спартак» из борьбы в Лиге Европы ещё до стадии группового этапа.

Особенно болезненным получилось поражение от команды с Кипра три года назад. Тогда на выезде в первом матче российский коллектив добился приемлемой результативной ничьей — 1:1, но дома уступил с минимальным счётом и вылетел из еврокубков. Та неудача в итоге стоила работы Дмитрию Аленичеву.

Противостояние с «Туном» во многом похоже на ту дуэль с АЕКом. Во-первых, «Спартак», как и тогда, находится в стадии перестройки, во-вторых, вновь начинает выступление в ЛЕ с третьего квалификационного раунда. Так что в случае очередной неудачи напрашивались печальные выводы и по теме дальнейшей судьбы Кононова.

Впрочем, сам тренер вряд ли вспоминал о матче трёхлетней давности. К слову, в стартовом составе команды не нашлось место звёздному новичку Андре Шюррле — он остался в запасе. А Тиль с Йорданом Ларссоном в квалификации помочь «Спартаку» не смогут, поскольку уже заиграны за другие команды.

В целом ростер красно-белых по сравнению с дерби с «Динамо» изменился лишь по двум позициям: место Андрея Ещенко на правом фланге обороны занял Николай Рассказов, а Резиуан Мирзов на левом фланге атаки сменил Александра Ташаева.

Два гола «Спартака» и игра на классе

Начало матча получилось не самым удачным для «Спартака». Мяч у красно-белых совсем не держался, и они допускали большое количество брака. В какой-то степени в этом был виноват и искусственный газон «Арены Тун», на котором гости регулярно скользили.

К счастью, в этот тяжёлый для подопечных Кононова отрезок забить хозяевам не удалось, хотя они владели небольшим преимуществом. Пожалуй, самый опасный момент на десятой минуте упустил Никки Хавенаар. После подачи углового защитник бил головой с нескольких метров практически наверняка, но мяч прошёл выше.

А в середине первого тайма красно-белым неожиданно удалось открыть счёт. Впрочем, благодарить за это они должны голкипера соперника Гийома Февра. Тот, заигравшись у своих ворот, отдал неточную передачу и фактически подарил мяч Мирзову. Резиуан моментально ворвался в штрафную, где упал, но снаряд отскочил точно к Понсе, который сходу пробил в ближний угол и открыл свой лицевой счёт в «Спартаке».

Теперь уже «Тун» вынужден был идти вперёд, что оказалось российскому коллективу только на руку. Подопечные Кононова, не растрачивая энергию попусту, спокойно обосновались на своей половине поля и при случае проводили опасные контратаки.

В результате одна из них уже на 29-й минуте оказалась результативной. Быстрый выпад команды начался передачей налево всё тому же Мирзову, а тот переадресовал мяч в центр на Джано Ананидзе. Грузин в свою очередь выполнил передачу направо Бакаеву, а тот, обыграв защитника, из-за пределов штрафной нанёс великолепный удар в дальний угол. Для него этот мяч также стал первым в составе «Спартака».

В дальнейшем в первом тайме никаких интересных событий не происходило. Футболисты «Туна» в целом владели преимуществом, но от гола были бесконечно далеки. Оборона «Спартака» контролировала всё происходящее и не пускала соперника в штрафную.

Ужасное начало второго тайма и проявленный характер в концовке

Однако «Спартак» не был бы «Спартаком», если во втором тайме не устроил бы себе проблемы. Казалось, красно-белые должны спокойно доводить дело до победы, но вместо этого они на пару с соперником организовали настоящий триллер. Впрочем, и «Тун» вышел из раздевалки с боевым настроем. К тому же, очень удачно вступил в игру на правом фланге полузащитник Маттео Тосетти, через которого начали проходить многие атаки команды.

В результате уже на 52-й минуте «Туну» удалось сократить отставание в счёте до минимума. Максименко справился с опаснейшим выстрелом с линии штрафной, но ничего не смог поделать с добиванием от Ниаса Хефти. При этом партнёры почему-то не успели накрыть оппонента.

Пропустив, «Спартак» вместо того, чтобы подержать мяч, прижался к собственным воротам, да и хозяева, подгоняемые болельщиками, устроили настоящий штурм. Максименко даже пытался потянуть время, за что получил жёлтую карточку.

Но это подопечным Кононова не помогло, и вскоре они пропустили второй мяч. На этот раз Айртон допустил ошибку и позволил обокрасть себя возле штрафной, а игрок «Туна» мгновенно выполнил подачу на Симона Раппа, который головой отправил снаряд точно в дальний угол. Максименко в данной ситуации спасти свою команду никак не мог.

Кононов тут же бросил в бой чемпиона мира Шюррле, отправив отдыхать подуставшего Ананидзе, и эта замена принесла свои плоды. Немец тут же принялся цепляться за мячи на чужой половине, что помогло «Спартаку» отодвинуть игру от своих ворот. А в середине тайма свежий футболист и вовсе заработал пенальти. Шюррле ворвался в штрафную и грамотно подставился под фол проведшего очень плохой матч Хавенаара.

Сам же Андре взялся исполнять одиннадцатиметровый в надежде забить дебютный мяч за «Спартак», но не сумел его реализовать. Нападающий, казалось, пробил точно в левый от себя угол, но Февр сумел спасти команду и тем самым реабилитировался за результативную ошибку.

Но чуть позже исправился за незабитый пенальти и Шюрлле. Именно ему удалось стать автором результативной передачи на Бакаева в ситуации с победным голом. Началась эта атака с классного отбора Рассказова в центре поля. Затем уже немец протащил мяч по флангу и выполнил идеальный разрезающий пас на ход Зелимхану, который в касание отправил мяч между ног Февру и оформил дубль.

В концовке «Тун» предпринял попытку организовать финальный штурм, но «Спартак» выстоял и одержал важнейшую победу. Пусть команда в очередной раз едва не потерпела фиаско в еврокубках, ей в нужный момент удалось собраться и добиться необходимого результата. Отрадно, что первые мячи за красно-белых забили проведшие отличный матч Понсе и Бакаев. А Шюррле, несмотря на нереализованный пенальти, заметно оживил игру, и в конечном итоге помог красно-белым дожать неуступчивый «Тун».