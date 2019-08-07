Обидный мяч в концовке, «услуга» Зе Луиша и неназначенный пенальти: «Краснодар» уступил «Порту» в дебютном матче в ЛЧ

«Краснодар» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов дома с минимальным счётом уступил «Порту». Единственный мяч в концовке со штрафного забил Сержиу Оливейра. При этом заработал стандарт бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш. А в самом начале второго тайма немецкий судья Тобиас Штилер не назначил пенальти в ворота португальского коллектива после игры рукой Ивана Маркано.

Аншлаг на стадионе

7 августа 2019 года навсегда войдёт в историю «Краснодара», ведь в этот день команда дебютировала в Лиге чемпионов. Правда, в соперники по третьему квалификационному раунду российский коллектив получил максимально сложного соперника — опытного европейского бойца «Порту», который в прошлом сезоне дважды обыграл «Локомотив» с общим счётом 7:2 и добрался до четвертьфинала главного еврокубка, где уступил только будущему обладателю трофея — «Ливерпулю».

Перед матчем в Краснодаре многие называли безусловным фаворитом противостояния именно «Порту», однако у подопечных Сержиу Консейсау перед началом нового сезона имелись свои проблемы, главной из которых стал уход целого ряда лидеров: Эдера Милитао, Фелипе, Оливера Торреса, Икера Касильяса, Ясина Браими, Эктора Эрреры, Макси Перейры.

По сути, тренерскому штабу пришлось строить новую команду. Отрадно, что среди футболистов, усиливших вице-чемпиона Португалии этим летом, оказался бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш. В России он неоднократно противостоял «Краснодару» и регулярно забивал южанам — 5 голов за 6 игр.

Но процесс построения новой команды не обошёлся без серьёзного конфликта. В конце июля Консейсау рассорился с капитаном Данилу Перейрой, и тот на время даже перестал тренироваться с основной. Позже тренеру и футболисту удалось найти общий язык, и в Краснодар капитан не только прибыл наравне со всеми, но даже принял участие в предматчевой пресс-конференции.

При этом сам Консейсау в первом матче с российским коллективом не мог присутствовать на скамейке из-за дисквалификации УЕФА. Так тренер был наказан за опоздание команды на ответный поединок с «Ливерпулем». В схожей ситуации оказались и хозяева, ведь Мусаеву по причине отсутствия нужной тренерской квалификации было запрещено появляться в технической зоне.

Другим плюсом для «Краснодара» стало отсутствие игровой практики у соперника, ведь чемпионат в Португалии начнётся только на этой неделе, тогда как РПЛ стартовала почти месяц назад. Наконец, южанам была гарантирована сумасшедшая поддержка болельщиков. Накануне игры было объявлено, что все 35 074 билетов на исторический матч проданы.

Что касается стартового состава «Краснодара», то Мусаев удивил болельщиков лишь в одном — предоставил место на острие атаки новичку Маркусу Бергу, в то время как Ари, который неизменно появлялся на поле с первых минут на старте сезона, остался на скамейке запасных. В запасе оказался и Зе Луиш. Зато вернулся в стартовый состав Вандерсон, пропустивший игру с «Зенитом» из-за простуды. При этом Ивана Игнатьева вовсе не оказалось в заявке.

Стартовое волнение и вездесущий Камболов

Однако сам факт участия в настолько важной игре сказался на футболистах «Краснодара» негативно и первые полчаса они выглядели не самым лучшим образом. На первых минутах волнение хозяев откровенно бросалось в глаза: Матвей Сафонов на ровном месте выносил мяч в аут, а Кристиан Рамирес вместо передачи вратарю зарабатывал угловой для «Порту».

При этом впереди игра у подопечных Мусаева не клеилась совершенно. Они проигрывали борьбу в центре поля и оставили Берга на «голодном пайке». А техничным Вандерсону, Реми Кабелла и Юнесу Намли приходилось в редкие моменты свиданий с мячом бросаться в авантюрный дриблинг.

К счастью, в этот непростой отрезок матча «Краснодару» удалось сохранить свои ворота на замке. Свой самый опасный момент гости создали после того, как Мусса Марега с нарушением правил выиграл борьбу у Уроша Спаийча и выполнил прострел на Хесуса Корону. Мексиканец хозяев простил и пробил точно в руки Сафонову.

Куда более опасно выглядел выход Мареги практически один на один с Сафоновым после потери Камболова в центре. Но и в этом случае удача оказалась на стороне южан — нападающий не попал низом в дальний угол.

А вот после 30-й минуты на поле начался совсем другой футбол. «Краснодар», наконец, забрал мяч под свой контроль и даже прижал соперника к воротам. У подопечных Мусаева начала проходить игра в фирменный пас. Особенно хорошо смотрелись на левом фланге Кабелла и Намли. Последний в одном из эпизодов вовсе пробросил мяч между ног сразу двум оппонентам.

Напомнил о себе и Берг, загубивший два опасных момента. Сперва он с очень близкого штрафного пробил сильно выше ворот, а затем не сумел замкнул прострел Намли.

К слову, помимо Юнеса, в составе «Краснодара» в первом тайме выделялся и Камболов. Руслан выполнил огромный объём работы и сорвал немалое количество атак соперника. При этом полузащитник успел пару раз пробить по чужим воротам. А когда новичок команды в концовке первого тайма схватился за заднюю поверхность бедра, болельщики не на шутку занервничали. К счастью, обошлось без серьёзной травмы.

Стопроцентный момент Кабелла и обидная концовка

Второй тайм получился менее богатым на события. Обе команды не хотели рисковать и не стремились идти вперёд слишком активно. К тому же, в некоторых моментах чувствовалось, что «Порту» проводит первый официальный матч в сезоне. Гости по-прежнему владели небольшим преимуществом, но действительно опасных моментов не создавали. Оборона «Краснодара» справлялись с атаками соперника.

Южане же сразу после перерыва претендовали на пенальти. Вандерсон ворвался в штрафную по правому флангу и выполнил прострел, но мяч попал в руку Ивану Маркано. Однако судья из Германии Тобиас Штилер, прекрасно видевший эпизод, видимо, решил, что игра рукой была неумышленной.

А ближе к середине второго тайма тренерский штаб гостей сперва бросил в бой полузащитника Луиса Диаса вместо 19-летнего Ромарио Баро, а затем и дебютанта Зе Луиша. Помощник Мусаева Сергей Матвеев поочерёдно выпустил Ари, Магомеда Шапи-Сулейманова и Йона Годни Фьолусона. Причём последний заменил подуставшего и прихрамывающего Камболова.

В результате все самые интересные события произошли уже в концовке встречи. Для начала стопроцентный момент упустил Кабелла. После хорошей комбинации команды и идеального прострела Петрова Реми бил практически наверняка, но Аугустин Маркесин проявил чудеса реакции и вытащил мяч из-под перекладины. К слову, это был первый удар «Краснодара» в створ.

Увы, ответ «Порту» на 89-й минуте оказался результативным, причём «медвежью услугу» южанам оказал Зе Луиш. Прямо возле чужой штрафной экс-форвард «Спартака» наткнулся на ногу Спаийча и упал. Штилер, недолго думая, дал свисток. К сожалению, Сержиу Оливейра со стандарта закрутил мяч точно в угол.

При этом не слишком понятными оказались действия Спаийча. После удара соперника он помчался к чужим воротам, чтобы попытаться вынести мяч, но этим, кажется, лишь запутал Сафонова, который даже не двинулся с места, хотя, на первый взгляд, мог спасти эпизод.

К основному времени матча Штилер добавил четыре минуты, и «Краснодар» попытался организовать финальный штурм, но сил на него у хозяев не осталось. Остаётся констатировать, что в самой концовке подопечные Мусаева пропустили мяч, который может стать для них фатальным. Теперь на выезде от российского коллектива требуется только победа.