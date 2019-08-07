«Краснодар» огласил стартовый состав на матч квалификации ЛЧ с «Порту»
- РИА Новости
Как сообщает Twitter клуба с юга России, с первых минут на поле появятся Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Александр Мартынович, Урош Спаич, Сергей Петров, Юнес Намли, Тонни де Вилена, Руслан Камболов, Реми Кабелла, Маркус Берг и Вандерсон.
Матч состоится 7 августа в Краснодаре в 20:00 мск.
Ответная игра пройдёт 13 августа в Порту.
Ранее экс-тренер «быков» Игорь Шалимов заявил, что если «Краснодару» удастся забить «Порту», будет замечательно.
⚡ Стартовый состав «быков» на #КраснодарПорту ⚡— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 7, 2019
В запасе у «горожан»: Крицюк (В), Фьолусон, Олссон, Скопинцев, Стоцкий, Сулейманов, Ари.
#ЛЧ#ЛигаЧемпионов#ВпередБыкиpic.twitter.com/RiWQbPM8xp