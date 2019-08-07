«Краснодар» огласил стартовый состав на матч квалификации ЛЧ с «Порту»

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Российский «Краснодар» определился со стартовым составом на первый матч третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с португальским «Порту».
«Краснодар» огласил стартовый состав на матч квалификации ЛЧ с «Порту»
  • РИА Новости

Как сообщает Twitter клуба с юга России, с первых минут на поле появятся Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Александр Мартынович, Урош Спаич, Сергей Петров, Юнес Намли, Тонни де Вилена, Руслан Камболов, Реми Кабелла, Маркус Берг и Вандерсон. 

Матч состоится 7 августа в Краснодаре в 20:00 мск.

Ответная игра пройдёт 13 августа в Порту.

Ранее экс-тренер «быков» Игорь Шалимов заявил, что если «Краснодару» удастся забить «Порту», будет замечательно.

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