«Краснодар» огласил стартовый состав на матч квалификации ЛЧ с «Порту»

Российский «Краснодар» определился со стартовым составом на первый матч третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с португальским «Порту».

РИА Новости

Как сообщает Twitter клуба с юга России, с первых минут на поле появятся Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Александр Мартынович, Урош Спаич, Сергей Петров, Юнес Намли, Тонни де Вилена, Руслан Камболов, Реми Кабелла, Маркус Берг и Вандерсон. Матч состоится 7 августа в Краснодаре в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 13 августа в Порту. Ранее экс-тренер «быков» Игорь Шалимов заявил, что если «Краснодару» удастся забить «Порту», будет замечательно. ⚡ Стартовый состав «быков» на #КраснодарПорту ⚡



В запасе у «горожан»: Крицюк (В), Фьолусон, Олссон, Скопинцев, Стоцкий, Сулейманов, Ари.

#ЛЧ#ЛигаЧемпионов#ВпередБыкиpic.twitter.com/RiWQbPM8xp — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 7, 2019