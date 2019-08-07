Шалимов: если «Краснодару» удастся забить «Порту», будет замечательно

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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, как может складываться первый матч «Краснодара» с «Порту» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Шалимов: если «Краснодару» удастся забить «Порту», будет замечательно
  • РИА Новости

«Нет такого, что есть волнение за какую-то определённую зону. Первый матч «Краснодар» играет дома, и в нём очень важно не пропустить. В какой-то мере даже счёт 0:0 устроит команду больше, чем результативная ничья, хотя, конечно, в Португалии придётся непросто. А если удастся ещё и забить, будет вообще замечательно. В Краснодаре южан погонит вперёд переполненный стадион. Сражаться будут все», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Шалимов оценил шансы «Краснодара» пройти «Порту» в Лиге чемпионов.

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