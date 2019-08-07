Шалимов оценил шансы «Краснодара» пройти «Порту» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что шансы южан и «Порту» в противостоянии в Лиге чемпионов равны.

«Во-первых, в России уже стартовал чемпионат, а в Португалии ещё нет. Это очень важный момент. К тому же «Порту» покинули сразу несколько ведущих футболистов. У соперника тоже есть проблемы. И если сравнить проблемы «Краснодара» и проблемы оппонента, получится, что всё не так безнадёжно. Да, «Порту» — опытный еврокубковый боец, в клубе отлично работает селекция, но…», — заявил Шалимов в интервью RT.

Также специалист отметил, что в настоящий момент португальская команда не так сильна, как прежде.

«В последнее время мы привыкли к тому, что «драконы» выигрывают своё национальное первенство и напрямую отбираются в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Порту» уступил золото «Бенфике», и это говорит о том, что не всё так хорошо, как было раньше», — добавил Шалимов.

Ранее стало известно, что на дебютном матче «Краснодара» в ЛЧ ожидается аншлаг.