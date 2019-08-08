Понсе забил первый мяч российских клубов в еврокубках в сезоне-2019/20

Аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе стал автором первого мяча российских клубов в футбольных еврокубках сезона-2019/20.

Понсе открыл счёт в поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и швейцарским «Туном», который проходит в эти минуты в Туне.

Три предыдущих матча еврокубков в сезоне-2019/20 с участием российских клубов завершились их сухими поражениями: тульский «Арсенал» дважды уступил азербайджанскому «Нефтчи» во втором квалификационном раунде ЛЕ (0:1 дома, 0:3 на выезде), а «Краснодар» потерпел поражение от «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к форварду турецкого «Галатасарая» Мбайе Дианю.