СМИ: «Спартак» интересуется форвардом «Галатасарая»

Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему турецкого «Галатасарая» Мбайе Дианю.

По информации Futbol Arena, представители «Спартака» уже успели обсудить с нападающим условия личного соглашения. Отмечается, что Диань готов подписать контракт с красно-белыми с зарплатой €3 млн в год.

При этом сам «Галатасарай» намерен выручить за трансфер форварда не менее €13 млн, однако «Спартак» пока не готов расстаться с такой суммой.

27-летний сенегалец ранее выступал более чем за десять команд, в числе которых итальянский «Ювентус», французский «Аяччо» и бельгийский «Вестерло». Диань защищает цвета «Галатасарая» с 2019 года. Провёл за команду 17 матчей и забил 11 мячей.

Ранее агент российского нападающего Фёдора Чалова прокомментировал переговоры московского ЦСКА с клубом АПЛ.