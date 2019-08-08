СМИ: «Спартак» интересуется форвардом «Галатасарая»

Короткая ссылка
Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему турецкого «Галатасарая» Мбайе Дианю.
СМИ: «Спартак» интересуется форвардом «Галатасарая»
  • © Seskimphoto/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

По информации Futbol Arena, представители «Спартака» уже успели обсудить с нападающим условия личного соглашения. Отмечается, что Диань готов подписать контракт с красно-белыми с зарплатой €3 млн в год.

При этом сам «Галатасарай» намерен выручить за трансфер форварда не менее €13 млн, однако «Спартак» пока не готов расстаться с такой суммой.

27-летний сенегалец ранее выступал более чем за десять команд, в числе которых итальянский «Ювентус», французский «Аяччо» и бельгийский «Вестерло». Диань защищает цвета «Галатасарая» с 2019 года. Провёл за команду 17 матчей и забил 11 мячей.

Ранее агент российского нападающего Фёдора Чалова прокомментировал переговоры московского ЦСКА с клубом АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить