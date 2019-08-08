Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ

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Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Фёдор — один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности со стороны одного клуба АПЛ, который сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи футболиста», — приводит слова Эмиле «Чемпионат».

По словам агента, решение ЦСКА отказаться от продажи Чалова абсолютно естественно и объясняется серьёзными задачами на нынешний сезон.

При этом Эмиле добавил, что Чалова ожидает большое будущее, и призвал дальше следить за ситуацией вокруг нападающего.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказал мнение, что нападающий армейцев Фёдор Чалов ещё недостаточно окреп для перехода в европейский клуб.

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