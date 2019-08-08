Экс-игрок ЦСКА считает, что Чалову рано уходить из клуба

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Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что нападающий «армейцев» Фёдор Чалов ещё недостаточно окреп для переезда в европейский клуб.
Экс-игрок ЦСКА считает, что Чалову рано уходить из клуба
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Чалову пока рано переходить в Европу. Я боюсь, он не сможет заиграть в АПЛ, его попросту сломают. Вот стань через год-два чемпионом России и переходи. Думаю, что Гинер его не отдаст. Он понимает, что Фёдору нужно ещё как следует опериться, почувствовать, что он настоящий форвард, а затем уже уходить в Европу. Денежный вопрос здесь не имеет значения. Не дай бог, Чалов травму получит. Там же силовой, напряжённый футбол, надо вкалывать. В ЦСКА на него работают, он напрягается маловато. Потому Черчесов его в сборную и не берёт, ведь там надо пахать. И в Англии придётся это делать, тем более за такие деньги. Чалов не выдержит напряжения в АПЛ», — цитирует Пономарёва «Чемпионат».

Главным претендентом на приобретение Фёдора Чалова является клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов продать Чалова в «Кристал Пэлас» за €30 млн.

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