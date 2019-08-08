«Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы

В первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы российский «Спартак» на выезде одержал победу над швейцарским «Туном» со счётом 3:2.

Дубль в составе красно-белых оформил полузащитник Зелимхан Бакаев, а ещё один мяч себе в актив записал нападающий Эсекьель Понсе. У проигравших отметились полузащитник Ниас Хефти и форвард Симон Рапп.

Ответный поединок команд состоится в следующий четверг, 15 августа, в Москве. Победитель по сумме двух матчей выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что около 500 болельщиков «Спартака» посетили матч команды с «Туном» в Лиге Европы.