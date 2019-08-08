«Плохо, когда судья становится главной звездой»: что говорили после матча «Краснодар» — «Порту» в Лиге чемпионов

Основной судья матча «Краснодар» — «Порту» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Тобиас Штилер допустил сразу несколько ошибок. Об этом заявил сербский защитник южан Урош Спаич. По его словам, немец не должен был фиксировать фол на Зе Луише в концовке. В свою очередь, главный тренер российского коллектива Сергей Матвеев подчеркнул, что у команды всё равно остаются шансы на проход в следующий раунд. А его визави Сержиу Консейсау не смог скрыть восхищения новым стадионом кубанского клуба.

«Этот результат ни о чём не говорит. «Порту» забил со стандарта, а мы — нет»

Дебют в Лиге чемпионов получился для «Краснодара» не слишком удачным. Для начала команда не реализовала собственные моменты, а немецкий судья Тобиас Штилер не назначил одиннадцатиметровый за игру рукой Ивана Маркано. Зато в другом эпизоде арбитр в довольно спорной ситуации после падения Зе Луиша дал возможность «Порту» пробить опасный штрафной, который и завершился взятием ворот.

Впрочем, главный тренер южан Сергей Матвеев после матча выглядел достаточно спокойным и подчёркивал, что даже минимальное поражение оставляет «Краснодару» шансы на проход в следующий раунд.

«Игра была сложной, начали не слишком хорошо, но на это есть объективные причины. По ходу игры многое изменилось, стали лучше владеть мячом, действовать активнее. Второй тайм получился более качественным, имели много переходов, которые могли привести к взятию ворот. «Порту» забил со стандарта, а мы — нет, но «Краснодар» был ближе к голу, чем соперник. Довольно хорошо сыграл Реми Кабелла, да и вся команда выглядела достойно. Результат ни о чём не говорит. Вторая игра будет сложной», — пообещал Матвеев.

Не могли у тренера не спросить и о причинах большого количества мячей, которые «Краснодар» пропускает в концовках матчей.

«Сложно сказать. Да, и от «Зенита», и от «Порту» пропустили на последних минутах. Соперник хорошо исполнил стандартное положение. Повторюсь, матч получился открытый, шансы были и у нас, и у гостей. В целом хочется видеть более компактную, целостную игру», — добавил Матвеев.

Помимо этого, у болельщиков после игры возникло немало вопросов по поводу выбора нападающего на матч. Вышедший на поле с первых минут Маркус Берг был практически незаметен, зато молодой воспитанник клуба Иван Игнатьев в заявку вовсе не попал.

«С Ваней всё нормально, просто на тренировке он получил небольшое растяжение, а к субботе будет готов. Что касается Берга, мы видим, как он работает. Хотели выпустить Маркуса ещё в Санкт-Петербурге, но не удалось из-за замены Сергея Петрова. Ари провёл тогда все 90 минут, а сегодня выпустили его на замену», — объяснил тренер.

Наконец, Матвеев рассказал, за счёт чего «Краснодар» может одержать победу в Португалии.

«Мы надеемся на каждого игрока... В принципе у нас довольно хорошая команда, есть взаимозаменяемость. Будем думать», — подытожил наставник.

А главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау, который из-за дисквалификации не смог занять место на скамейке запасных, подчёркнуто уважительно высказался о сопернике.

«У «Краснодара» очень хорошая команда с опытными игроками. Она показала себя с наилучшей стороны в Лиге Европы, у клуба много амбиций, и это только начало пути. Мы провели хороший матч с коллективной точки зрения. Все переходы в обороне были качественно исполнены нашими игроками, особенно в первом тайме. У «Краснодара» был лишь один опасный удар до перерыва, мы же должны были создать куда больше опасных ситуаций и забить. Тем не менее выражаю сопернику большое уважение, будет трудно играть с ними в Португалии», — подвёл итоги встречи Консейсау.

Также наставник «Порту» поблагодарил Сергея Галицкого за «фантастическую инфраструктуру» и подчеркнул, что будет хорошо, если такая команда продолжит выступать в еврокубках.

«Судья должен был назначать пенальти в ворота «Порту», а фола на Зе Луише не было»

Куда более расстроенными и опустошёнными выглядели футболисты «Краснодара», например капитан команды Александр Мартынович.

«Не хватает концентрации, опыта, наверное. Соперник забил, воспользовавшись тем, что мы сфолили из-за усталости. Нужно посмотреть, был ли в том эпизоде вообще фол. Почему плохо провели начало матча? Слушайте, мы ведь играли не против деревенской команды. По сути, это уровень плей-офф Лиги чемпионов. В Португалии будем действовать активнее», — сказал Мартынович в эфире телеканала «Матч Премьер».

Пожалуй, мрачнее остальных был Спаич, совершивший роковой фол на Зе Луише. После матча он жёстко раскритиковал арбитра. По мнению серба, встреча «двух равных команд» должна была закончиться вничью.

«Соперник продемонстрировал хорошую игру, но плохо, когда судья становится главной звездой матча. Он ведь должен был назначать пенальти в ворота «Порту». Не знаю, куда он смотрел. В конце игры арбитр назначил спорный штрафной в наши ворота. Конечно, я должен посмотреть повтор, однако контакта там не было, а если и был, то незначительный. Плохо, что этот эпизод повлиял на финальный счёт. Тем не менее мы показали, что можем играть с таким соперником, как «Порту», — рассказал серб.

Также защитник объяснил, зачем помчался на линию ворот в эпизоде с единственным голом.

«Сафонов попросил меня помочь, но было поздно. Судья дал свисток, а я не успел. Возможно, нам немного не хватило концентрации в конце», — добавил Спаич.

А Кристиан Рамирес даже в такой печальный день для «Краснодара» сумел порадовать болельщиков. Дело в том, что эквадорец дал интервью на русском языке.

«Порту» — очень тяжёлая команда, в которой собраны хорошие футболисты. На следующей неделе мы играем в гостях, и у нас хорошие шансы на победу. Мы можем выиграть. Мы сражались на равных почти весь матч. Удивил ли чем-то «Порту»? Ничего особенного. Теперь наша задача — побеждать, демонстрируя фирменный атакующий футбол», — заявил защитник.

Другой легионер «Краснодара» — вышедший на замену во втором тайме Йон Годни Фьолусон посетовал на плохую реализацию.

«Да, соперник реализовал свои моменты, а у нас не получилось, и в концовке мы пропустили. Пытались плотно играть в обороне, но у нас был очень хороший соперник. Сделали всё, что могли, но сложилось вот так... Тяжело терпеть поражение в таком матче на последней минуте», — подчеркнул исландец.

А главным героем в составе «Порту», если не считать автора гола Сержиу Оливейру, стал, конечно, Зе Луиш, который и заработал судьбоносный штрафной.

«Сегодня играл в составе «Порту», уже адаптировался к новой команде. Но для меня самое важное — всегда показывать профессиональную игру. А матчи в Краснодаре вообще всегда получались достаточно эмоциональными. Россия мне очень нравится, и я рад вернуться сюда», — признался форвард.

При этом нападающий заверил, что Урош Спаич нарушал на нём правила.

«Конечно, фол был. К счастью, мы забили мяч», — добавил Зе Луиш.