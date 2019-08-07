Экс-футболист «Спартака» Зе Луиш заявил, что уже адаптировался в «Порту»
«Я уже адаптировался в «Порту» и чувствую себя хорошо», — приводит слова игрока «Советский спорт» со ссылкой на эфир «Матч Премьер».
Он также признался, что ему очень нравится Россия, а матчи в Краснодаре всегда приносят ему колоссальные эмоции.
«Я очень доволен, потому что мы забили гол», — сказал Зе Луиш.
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Порту». Для российского коллектива прошедший матч является первым в истории команды в рамках Лиги чемпионов.
Ответная игра состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года. За это время форвард провёл за красно-белых 109 матчей и забить 35 мячей.
Ранее тренер «Краснодара» Сергей Матвеев заявил, что не считает катастрофическим домашнее поражение от «Порту».