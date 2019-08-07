Экс-футболист «Спартака» Зе Луиш заявил, что уже адаптировался в «Порту»

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Нападающий «Порту» Зе Луиш, который ранее выступал за московский «Спартак», после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» заявил, что уже адаптировался в новой команде.

«Я уже адаптировался в «Порту» и чувствую себя хорошо», — приводит слова игрока «Советский спорт» со ссылкой на эфир «Матч Премьер».

Он также признался, что ему очень нравится Россия, а матчи в Краснодаре всегда приносят ему колоссальные эмоции.

«Я очень доволен, потому что мы забили гол», — сказал Зе Луиш.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Порту». Для российского коллектива прошедший матч является первым в истории команды в рамках Лиги чемпионов.

Ответная игра состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года. За это время форвард провёл за красно-белых 109 матчей и забить 35 мячей.

Ранее тренер «Краснодара» Сергей Матвеев заявил, что не считает катастрофическим домашнее поражение от «Порту».

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