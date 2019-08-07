Тренер «Краснодара» не считает катастрофическим домашнее поражение от «Порту»
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Матч был равный, «Порту» свой стандарт исполнил, мы — нет. Концовка второго тайма была за нами, мы были близки к забитому мячу», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».
По его мнению, если в первом тайме у исполнителей «Краснодара» присутствовала некая нервозность, то во второй половине игры был продемонстрирован более качественный футбол.
«Рывок Спаича к воротам во время штрафного — это не импровизация, мы это тренировали. Счет 0:1 — не катастрофический, мы также можем забить в Португалии», — добавил Матвеев.
Для российского коллектива прошедший матч является первым в истории команды в рамках Лиги чемпионов.
Ответная игра состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.
Ранее «Краснодар» проиграл «Порту» в своём дебютном матче в ЛЧ.