«Победа была непростой, по счёту это видно»: что говорили в «Спартаке» после победы над «Туном» в Лиге Европы

Победа над «Туном» далась «Спартаку» непросто, однако после двух пропущенных мячей в начале второго тайма команда боролась до конца и смогла взять верх. Об этом заявил наставник красно-белых Олег Кононов. Он отметил, что пенальти должен был исполнить не Андре Шюррле, а также подчеркнул, что основная задача команды сейчас — адаптация новичков. Автор дубля в ворота швейцарцев Зелимхан Бакаев поблагодарил Шюррле за голевой пас. Между тем тренер «Туна» считает, что его подопечные имеют все шансы отыграться в Москве.

«Спартак» обыграл «Тун» в первом матче Лиги Европы со счётом 3:2. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов назвал победу непростой и заявил, что хочет добиться дальнейшего прогресса своих подопечных.

«Победа была непростой, по счёту это видно. Мы предполагали, что «Тун» будет играть именно в такой футбол, что мы видели в концовке, когда было много атак с фланга. В первом тайме нам удалось это нейтрализовать и забить важные голы. Во втором мы пропустили, но всё же боролись до конца и добились победы. Всё решится во втором матче. Команда строится, входят новые игроки, появятся ещё двое в чемпионате России. Что касается игры, то, конечно, нам бы хотелось прогрессировать в дальнейшем», — цитирует наставника «Чемпионат».

Специалист также подробно объяснил, почему в начале второго тайма команда пропустила два мяча в течение семи минут и кто должен был бить пенальти вместо Андре Шюррле, который свой шанс не реализовал.

«Андре недавно приехал и не так готов, как бы нам хотелось. Плюс он давно не играл на синтетике, нам хотелось сохранить его. Но замена на 60-й минуте была запланированной. У нас есть исполнитель пенальти — это Георгий Джикия. Видимо, он решил дать возможность Шюррле пробить. Что касается пропущенных мячей, то у хозяев была хорошая игра в эти минуты. Они были очень настойчивы, прессинговали и действовали хорошо, потому что швейцарский футбол очень силён и его нельзя недооценивать. Нам удавалось в первом тайме сдерживать атаки. Во втором — какое-то время нет», — отметил Кононов.

Напоследок он рассказал о доверии со стороны владельца «Спартака» Леонида Федуна и назвал адаптацию новичков первоочередной задачей, которую должна выполнить команда.

«У нас кредит доверия существует. То, что владелец клуба вышел к ребятам, — он так делает не только после побед. Также после поражений он может прийти в раздевалку и сказать, что мы заслуживаем. Груз на тренере всегда есть, но главное, что мы победили и можем готовиться к матчам чемпионата России. Проблемы есть. Но главное — это адаптировать новичков, после этого мы будем конкретно работать над игрой. Сейчас какие-то сдвиги уже есть, но этого недостаточно. Мы продолжим работу», — пообещал Кононов.

Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер уверен, что его команда ещё имеет шансы выйти в следующий круг Лиги Европы. По его словам, к поражению в первой игре привели несколько ошибок его подопечных.

«Мы должны были выигрывать сегодня. Я думаю, что исход противостояния не решён. При поддержке наших фанатов будем стараться выиграть в Москве. Первый тайм команда провела неплохо, но мало рисковала. Во втором мы сыграли лучше. Я разочарован несколькими индивидуальными ошибками, которые предрешили исход матча. Мы подарили эти моменты «Спартаку». Считаю, что между ним и «Туном» нет большой разницы в классе. Может быть, индивидуально спартаковцы сильнее. Но если моя команда в Москве сыграет сплочённо, то всё возможно», — сказал Шнайдер ТАСС.

Одержать победу «Спартаку» во многом помог дубль Зелимхана Бакаева. 23-летний игрок рассказал о забитых мячах и взаимодействии с новичком команды Андре Шюррле.

«В эпизоде с первым голом не сразу решил бить, сначала думал отдать пас. Но получилось так, что никто не накрывал, решил ударить. Мы это тренируем, хорошо, что прошло. Шюррле — большой мастер. Взаимопонимания нам не нужно, просто надо бежать и открываться правильно. Это и случилось, он вложил в ногу, спасибо ему», — сказал полузащитник.

Бакаев отметил, что команда постарается не повторить ситуации, произошедшей в начале второго тайма, когда за семь минут соперники отыграли два мяча.

«Мы настраивались играть внимательно, но так бывает. Будем работать, чтобы этого не повторилось. Понимали, что соперник пойдёт вперёд. Мы работаем, можем играть намного лучше. Приходят новые игроки, тренеры помогают, у нас всё впереди. О первом голе за «Спартак» не думал, как груз не висело. Это не начало нового пути, оно было на старте сезона. Надеюсь, этот путь ведёт нас к вершине», — добавил игрок «Спартака».

Сам Шюррле после матча не стал комментировать нереализованный пенальти, но порадовался своей дебютной результативной передаче в новой команде.

«Спартак» сегодня одержал отличную победу. Рад, что сделал первый голевой пас за красно-белых. Увидимся в воскресенье», — написал немецкий футболист в Instagram.

Другой новичок «Спартака» Гус Тиль участие в матче не принимал, но прокомментировал победу своей команды в Лиге Европы.

«Первый тайм был хорошим. Что касается второго, то пропускать два гола за десять минут, конечно, нельзя, над этим надо работать. Есть гандикап, дома нас устраивает ничья. Будем бороться дальше. Расстроен, что не смог сыграть. В воскресенье в матче с «Ахматом» смогу выйти на поле, поэтому готовлюсь к предстоящему матчу. Играть готов, хорошо себя чувствую, но решать будет тренер. Стараюсь адаптироваться как можно быстрее, учу русский язык», — рассказал голландец «Матч ТВ».