В «Спартаке» объяснили, почему Шюррле исполнял пенальти в матче с «Туном»

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Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему новичок команды Андре Шюррле исполнял пенальти в матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном», который завершился победой красно-белых со счётом 3:2.
В «Спартаке» объяснили, почему Шюррле исполнял пенальти в матче с «Туном»
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«У нас есть исполнитель — Георгия Джикия, но он дал пробить Андресу», — цитирует специалиста сайт Sport24.ru.

По словам Кононова, Шюррле, не сумевший реализовать одиннадцатиметровый удар, пока далёк от оптимальных кондиций.

«Шюррле приехал совсем недавно и пока не так готов, как нам бы хотелось. Он давно не играл на синтетике», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.

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