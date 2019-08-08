В «Спартаке» объяснили, почему Шюррле исполнял пенальти в матче с «Туном»
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«У нас есть исполнитель — Георгия Джикия, но он дал пробить Андресу», — цитирует специалиста сайт Sport24.ru.
По словам Кононова, Шюррле, не сумевший реализовать одиннадцатиметровый удар, пока далёк от оптимальных кондиций.
«Шюррле приехал совсем недавно и пока не так готов, как нам бы хотелось. Он давно не играл на синтетике», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.