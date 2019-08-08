Тренер «Туна» заявил, что команда должна была обыгрывать «Спартак» в матче Лиги Европы

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Главный тренер швейцарского «Туна» Марк Шнайдер выразил мнение, что его подопечные не заслуживали поражения в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы с российским «Спартаком», который завершился победой красно-белых со счётом 3:2.
Тренер «Туна» заявил, что команда должна была обыгрывать «Спартак» в матче Лиги Европы
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«Мы должны были выигрывать сегодня. Я думаю, что исход противостояния не решён. При поддержке наших фанатов будем стараться выиграть в Москве», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Шнайдера, он не теряет надежд на положительный для «Туна» исход противостояния со «Спартаком».

«Может быть, индивидуально спартаковцы сильнее. Но если моя команда в Москве сыграет сплочённо, всё возможно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.

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