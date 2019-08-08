Тренер «Туна» заявил, что команда должна была обыгрывать «Спартак» в матче Лиги Европы
- @fcsm_official
«Мы должны были выигрывать сегодня. Я думаю, что исход противостояния не решён. При поддержке наших фанатов будем стараться выиграть в Москве», — цитирует специалиста ТАСС.
По словам Шнайдера, он не теряет надежд на положительный для «Туна» исход противостояния со «Спартаком».
«Может быть, индивидуально спартаковцы сильнее. Но если моя команда в Москве сыграет сплочённо, всё возможно», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.