Попадание Малкома в судью, благодарность Галицкого и инцидент в Грозном: что обсуждали по итогам 5-го тура РПЛ

Самым обсуждаемым моментом 5-го тура РПЛ стал точный удар хавбека «Зенита» Малкома. Бразилец запомнился тем, что с 40 метров попал мячом в арбитра. Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий лично поблагодарил наставника «Рубина» Романа Шаронова за работу с командой. Встреча в Грозном завершилась скандалом, по итогам которого один из сотрудников «Ахмата» был уволен. Столичный ЦСКА устроил для своих фанатов курортную зону в центре Москвы, а «Локомотив» подарил новорождённому болельщику право на пожизненное бесплатное посещение всех игр команды.

Фанаты «Зенита»

Поклонники чемпионов страны вновь, как и в прошлом туре, оказались на первых полосах спортивных СМИ. Во время выезда в столицу представители «Невского фронта» смогли отличиться дважды, при этом продемонстрировали полярное поведение.

Вначале футбольные поклонники из культурной столицы удивили всех своим выбором перформанса на матч с принципиальным соперником. Со стартовым свистком на стадионе «Динамо» в гостевом секторе развернулся не привычный баннер с грозным призывом к своей команде, а целая инсталляция с трагическим подтекстом.

Сине-бело-голубые почтили память погибших на атомной подводной лодки «Курск», которая потерпела крушение 12 августа 2000 года. Болельщики изобразили не только сам «Курск», но и море, которое образовалось из синих флагов, а также растянули по сектору слова известной песни группы «Любэ» «Там за туманами», которую и исполнили вместо традиционного гимна «Зенита».

Однако спустя час игрового времени болельщики из Питера отметились нарушением правил поведения на стадионе. Один из фанатов выбежал на газон и направился в сторону фанатской трибуны «Динамо», показывая на бегу неприличные жесты.

Нарушитель был оперативно остановлен работниками стадиона, однако его неожиданное появление всё же сбило ритм игры.

Комплимент от соперника

Наставник «Рубина» Роман Шаронов заслуженно претендует на звание самого обсуждаемого тренера в начале сезона. Как минимум поведение и личность 42-летнего специалиста не оставляют равнодушными ни болельщиков, ни журналистов, ни соперников.

Шаронов покорил лигу своим нестандартным подходом к работе с командой. Он сравнивает игру футболистов с концертами «Metallica», каждый раз после матча выступает перед ними с торжественной речью и, несмотря на ряд проблем, возникших после ухода из клуба Курбана Бердыева, смог в короткий срок превратить свой «Рубин» в крепкого бойца.

В Краснодаре казанцы потерпели второе поражение в сезоне, однако владелец местного клуба Сергей Галицкий после игры поспешил к гостевой раздевалке, чтобы похвалить тренера-дебютанта за игру его команды.

Эффектный промах

Звёздный новичок «Зенита» Малком пока не завоевал доверия Сергея Семака и пробует свои силы в новой команде, выходя на замену. Но даже в отведённое ему время бразилец обращает на себя внимание поклонников.

Во второй половине встречи с «Динамо» экс-хавбек «Барселоны» отличился во время возникшей паузы. Малком отправил мяч к месту, с которого должна была возобновиться игра, и с 40 метров попал в главного арбитра встречи Евгения Турбина.

Записывавший что-то в блокнот рефери поднял глаза и показал бразильцу большой палец правой руки, хотя изначально по выражению лица судьи сложно было определить, что попадание произвело на него положительное впечатление.

Малком зарядил по судье мячом метров с сорока. Кто-нибудь, покажите реакцию арбитра Тарантино. Это идеально 😬 pic.twitter.com/albzqemfEQ — Матч ТВ (@MatchTV) 10 августа 2019 г.

Курьёзный момент не остался без внимания. Видео, размещённое в социальных сетях РПЛ с подписью «Не можем выбрать что лучше, реакция Турбина или удар Малкома» моментально стало популярным и собрало несколько десятков тысяч просмотров.

Позже к обсуждению удара Малкома присоединились и в «Зените». Сотрудники пресс-службы чемпионов России показали то, что осталось за кадром. В частности реакцию Артёма Дзюбы. Форвард показал одноклубнику невидимую жёлтую карточку и внёс нарушение в вымышленный блокнот.

Курортное настроение красно-синих и новый болельщик «Локо»

Столичное ЦСКА продолжает радовать своих болельщиков оригинальным подходом к организации домашних матчей. За несколько дней до встречи с «Сочи» клубное телевидение выпустило превью, призывающее всех поклонников футбола отдохнуть после тяжёлой офисной недели и почувствовать себя в отпуске, при этом, не покидая столицу.

Своё обещание руководство армейцев выполнило. Территория вокруг стадиона действительно превратилась в настоящую приморскую зону. Болельщики могли расслабиться в большом бассейне с надувными шарами, сыграть в пляжный волейбол, а также продегустировать арбузы, дыню, варёную кукурузу и чурчхелу.

Не подвела и столичная погода. Грозовой фронт в воскресенье отступил, а температура воздуха впервые за несколько дней превысила отметку в 20°C.

Поздравили одного из многолетних болельщиков «Локо» с рождением сына Фёдора в день 97-летия клуба.

Феде подарили красно-зелёные ползунки с нанесением как у настоящих футболистов, игрушки и право пожизненного посещения домашних игр «Локомотива» 🎁#СамыйЛучшийКоллективpic.twitter.com/Ao7i2iZpwV — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 11 августа 2019 г.

Необычную предматчевую программу приготовил и другой столичный клуб — «Локомотив». Красно-зелёные поприветствовали на площади в Черкизове нового болельщика — новорождённого сына одного из верных и преданных фанатов железнодорожников. В подарок от клуба малыш получил фирменные ползунки и право пожизненного посещения домашних игр команды.

Эмоции через край

Столичный «Спартак» отправился в гости к своему бывшему капитану Денису Глушакову, который сменил столичную прописку на грозненскую. От матча в столице Чечни эксперты и болельщики ожидали развития нового витка конфликта между полузащитником и частью активных фанатов, однако игра прошла без серьёзных инцидентов с участием гостевой трибуны.

Не стал подливать масла в огонь и сам Глушаков. Хавбек «Ахмата» заявил, что не придаёт значения встрече со своей бывшей командой.

«Для меня принципиальны все матчи. К каждому я готовлюсь одинаково», — заявил Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

На фоне относительного спокойствия трибун настоящие страсти кипели на поле. Москвичи сняли все вопросы о победители задолго до финального свистка и отчасти спровоцировали хозяев на неоправданную грубость.

Вышедший на поле нападающий «Ахмата» Аблай Мбенг помог команде избежать разгрома, забив мяч при счёте 0:3. Однако почти сразу же нигериец превратился в антигероя, заработав две жёлтые карточки подряд за конфликт с капитаном «Спартака» Георгием Джикией и последующий фол на нём.

После удаления в адрес главного рефери встречи Алексея Сухого прозвучало оскорбление по громкой связи стадиона.

Сразу после матча «Ахмат» выступил с официальным заявлением об увольнении провинившегося сотрудника. Как выяснилось волю эмоциям дал представитель пресс-службы клуба Ризван Эдильсултанов, имевший доступ в дикторскую стадиона. Позднее, он раскаялся в содеянном и принёс свои извинения арбитру.

«Увидел безобразное судейство и не смог совладать с эмоциями. Сейчас осознаю свою ошибку. Если бы была возможность вернуться в тот момент, я бы этого не повторил. Из-за глупой ошибки лишился своей работы, которую я безумно любил. Хочу извиниться перед арбитром как перед человеком. Я виноват, что оскорбил человека», — цитирует Эдильсултанова «Спорт-экспресс».