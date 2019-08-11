Два балла за результативность и взаимодействие с Азмуном: как Дзюба проявил себя в матче с «Динамо»

Артём Дзюба стал главным героем матча пятого тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». Форвард петербуржцев не только отличился сам, но и выполнил голевую передачу на Магомеда Оздоева. По количеству баллов за результативность нападающий захватил лидерство в РПЛ. Перед матчем главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что Дзюба на данный момент сильнее Фёдора Чалова из ЦСКА. RT разбирал действия форварда в связи с заявлением наставника главной команды.

До матча: заявление Черчесова и сравнение с Чаловым

Начало сезона для Артёма Дзюбы — одного из лучших футболистов страны последних лет — получилось ударным. В первых четырёх турах он забил три мяча и отдал две голевые передачи, что позволило ему лидировать в РПЛ по количеству баллов за результативность вместе с Александром Соболевым.

Кажется, у нападающего по-прежнему хватает мотивации на игру в России, несмотря на желание уехать в Англию. В конце мая появилась информация, что Дзюбе поможет переехать в АПЛ известный агент Жорже Мендеш, но дальше слухов дело не пошло. Если о предложении ЦСКА от «Кристал Пэлас» по поводу Фёдора Чалова были конкретные заявления агента, то имя Артёма перед закрытием трансферного окна на Туманном Альбионе в новостях не упоминалось вовсе.

Зато добрым словом капитана сборной вспомнил её главный тренер Станислав Черчесов, причём в связке с Чаловым. Объясняя, почему Фёдор в настоящий момент сидит на скамейке запасных в национальной команде, он отметил, что Артём «пока выглядит сильнее».

Заявление специалиста вызвало немало споров, в связи с чем возникло желание сравнить игру двух нападающих в грядущем туре. Первым на поле вышел Дзюба. В субботу его «Зенит», лидирующий в турнирной таблице, на выезде играл с «Динамо». Форвард, разумеется, оказался в стартовом составе.

Перед началом матча Дзюба был, как обычно, позитивен, много шутил и улыбался. Символический первый удар по мячу нанёс воспитанник «Динамо» Александр Овечкин. Артём обменялся с хоккеистом тёплым рукопожатием. Спортсмены обнялись и перекинулись парой фраз.

Первый тайм: гол на десятой минуте

Зато вместе со стартовым свистком судьи вся доброжелательность Артёма улетучилась. С первых минут у него началось противостояние с центральными защитниками соперника Тони Шуньичем и Владимиром Рыковым. Дзюба — футболист высокий (196 см), но оба соперника в росте ему практически не уступали.

В целом вести борьбу с такими защитниками форварду было непросто, но за мяч он всё равно цеплялся довольно успешно и в фирменной манере выполнял скидки на партнёров. Порой Артём действовал и за пределами правил. Так, в середине первого тайма он жёстко въехал в ноги Рыкову, но сразу же извинился и карточку не получил.

А уже на 10-й минуте Дзюба забил. После выноса со своей половины поля он грамотно пропустил мяч на Сердара Азмуна в борьбе с Рыковым и убежал от защитника в штрафную. Иранец же сделал отличный разрезающий пас между двух соперников, и Артём спокойно реализовал выход один на один. При этом вратарь «Динамо» Антон Шунин в этом эпизоде получил травму.

Сам Дзюба довольно провокационно отпраздновал взятие ворот перед фанатской трибуной хозяев. Болельщики бело-голубых, разумеется, проводили бомбардира свистом. Затем Артём ещё успел продемонстрировать надутые щёки кому-то на скамейке запасных.

К слову, данный мяч стал для Дзюбы 105-м в чемпионатах России. По этому показателю он обошёл Романа Павлюченко. Теперь Артём уступает только Олегу Веретенникову (143 мяча), Александру Кержакову (139), Дмитрию Кириченко (129) и Дмитрию Лоськову (120).

Забив, Дзюба продолжил действовать в фирменной манере — цеплялся за мячи и уходил на фланги, где умело обыгрывался с партнёрами. При этом несколько раз нападающий в жёсткой форме высказал своё недовольство одноклубникам после неудачных передач. В частности, досталось Алексею Сутормину.

Зато сам Артём в середине первого тайма едва не вывел Азмуна один на один грамотной разрезающей передачей низом, но Сердару немного не хватило скорости. А чуть раньше Дуглас после подачи 22-го номера с правого фланга едва не открыл счёт голам за «Зенит».

Второй тайм: взаимодействие с Малкомом и голевая передача

Во втором тайме у петербуржцев на поле вышел звёздный новичок Малком, и Дзюба постепенно начал налаживать взаимодействие с ним, хотя чувствовалось, что сыгранности партнёрам не хватало. В паре эпизодов Артём не понимал замыслов бразильца и посылал мяч не туда. В свою очередь, экс-футболист «Барселоны» в одном моменте мог выводить нападающего практически на пустые ворота, но пожадничал, пошёл в обводку и упустил мяч. К слову Дзюба успел предъявить претензии и Малкому. Вообще в этом матче капитан сборной России вёл себя агрессивнее обычного.

Но играть от этого Дзюба хуже не стал. На 57-й минуте он вновь едва не вывел на рандеву с Игорем Лещуком Азмуна. Артём выиграл верховое единоборство у Рыкова и грамотно скинул мяч головой на ход иранцу. Мимо снаряда махнул и Шуньич, но игрок «Зенита» завозился с мячом и упустил момент для удара.

А через десять минут Дзюба вновь отметился фолом на Рыкове — подтолкнул его в ходе верховой борьбы. Нарушение правил было явным, но несмотря на это лидер питерцев немного поспорил с судьёй. К слову в самом начале матча Артём буквально накричал на лайнсмена из-за несправедливого аута. Определённо Дзюба в этот день был на взводе.

Другой запоминающийся эпизод с участием футболиста произошёл уже за 20 минут до финального свистка. Артём на левом фланге великолепной передачей пяткой бросил в прорыв Юрия Жиркова, а тот выполнил идеальный прострел на Азмуна, но иранец умудрился с пары метров не попасть в створ.

И всё же без ещё одного балла за результативность Дзюба с поля не ушёл. В самом конце матча он получил мяч возле чужой штрафной. Напрашивался удар по воротам, и нападающий в определённый момент даже сделал замах, но в результате отдал мягкую передачу налево Магомеду Оздоеву, а тот поставил точку в этой игре.

Таким образом, после пяти туров РПЛ на счету Артёма значатся четыре гола и три результативные передачи. Матч с «Динамо» показал, что Дзюба настроен на достижение результата и полон сил. Последнее особенно важно, если вспомнить как тяжело форварду приходилось после чемпионата мира. В данный момент он находится в такой форме, что посадить его на скамейку Черчесову просто нельзя.