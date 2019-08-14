Кононов: мы скорбим по ушедшему из жизни болельщику «Спартака»
- РИА Новости
«Мы выражаем соболезнования близким и друзьям Алексея. Это утрата для фанатского движения, он спартаковец! Команда знает. Какие будут действия, решит клуб. С нашей стороны они точно будут, мы скорбим», — цитирует Кононова Sport24.
Фанат «Спартака» Алексей Бахыт погиб в ДТП в Ростовской области в результате столкновения большегруза с легковым автомобилем, в котором находился мужчина.
Ранее Кононов поздравил «Краснодар» с победой над «Порту».