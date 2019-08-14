Кононов поздравил «Краснодар» с победой над «Порту»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отдал должное футболистам «Краснодара», которые победили «Порту» в третьем квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы.
Кононов поздравил «Краснодар» с победой над «Порту»
  • РИА Новости

«Не смотрел встречу «Краснодара» с «Порту», как и вы. Только концовку на «Матч ТВ». То, что «Краснодар» продемонстрировал характер и победил, сыграв один из лучших матчей, — это факт. Хочу поздравить клуб с этой замечательной победой», — цитирует тренера «Спартака» Sport24.

После домашнего поражения от «Порту» со счётом 0:1 «Краснодар» сумел победить на выезде со счётом 3:2 и выйти в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, как «Спартак», «Локо» и ЦСКА усиливаются перед еврокубками.

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