Кононов поздравил «Краснодар» с победой над «Порту»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отдал должное футболистам «Краснодара», которые победили «Порту» в третьем квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы.

«Не смотрел встречу «Краснодара» с «Порту», как и вы. Только концовку на «Матч ТВ». То, что «Краснодар» продемонстрировал характер и победил, сыграв один из лучших матчей, — это факт. Хочу поздравить клуб с этой замечательной победой», — цитирует тренера «Спартака» Sport24.

После домашнего поражения от «Порту» со счётом 0:1 «Краснодар» сумел победить на выезде со счётом 3:2 и выйти в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, как «Спартак», «Локо» и ЦСКА усиливаются перед еврокубками.