Кононов поздравил «Краснодар» с победой над «Порту»
- РИА Новости
«Не смотрел встречу «Краснодара» с «Порту», как и вы. Только концовку на «Матч ТВ». То, что «Краснодар» продемонстрировал характер и победил, сыграв один из лучших матчей, — это факт. Хочу поздравить клуб с этой замечательной победой», — цитирует тренера «Спартака» Sport24.
После домашнего поражения от «Порту» со счётом 0:1 «Краснодар» сумел победить на выезде со счётом 3:2 и выйти в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, как «Спартак», «Локо» и ЦСКА усиливаются перед еврокубками.