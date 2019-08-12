Поиски опорника во Франции, слух о Рибери и отказ игрока АПЛ: как «Спартак», «Локо» и ЦСКА усиливаются перед еврокубками

Московский «Спартак» продолжает поиски опорного полузащитника. Сообщается, что красно-белые вышли с предложением на хавбека «Ниццы» Адриена Тамеза, в приобретении которого заинтересован лично Олег Кононов. Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал «сказками» возможное подписание контракта с Франком Рибери, хотя генеральный директор клуба Василий Кикнадзе не стал давать однозначного ответа относительно переговоров с французом. В свою очередь, ЦСКА смог договориться с «Эвертоном» о покупке полузащитника Янника Боласи, но сам игрок не захотел перебираться в Россию.

Замена Фернандо

«Спартак», несмотря на постоянные скандалы и недовольство болельщиков, дозаявочную кампанию проводит убедительно.

Генеральный директор красно-белых Томас Цорн следует чёткому графику покупок и выполняет все обещания, данные фанатам. В частности, презентуя новичков команды Эсекьеля Понсе, Резиуана Мирзова и Андре Шюррле, функционер анонсировал ещё две покупки, а уже на следующий день «Спартак» объявил о подписании хабвека «Аз Алкмар» Гуса Тиля. Все вышеназванные футболисты уже дебютировали, однако проблемной остаётся позиция опорного хавбека.

Замену Фернандо «Спартак» ищет исключительно на европейском рынке, сделав ставку на чемпионат Франции. По сообщениям ряда СМИ, в сфере интересов столичной команды находятся 25-летний полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез и 21-летний хавбек «Страсбура» Ибраим Сиссоко.

При этом приоритетным вариантом для руководства и лично главного наставника Олега Кононова является более опытный Тамез. Как стало известно RT, Цорн лично ведёт переговоры с потенциальным новичком. Генеральный директор москвичей провёл встречу с футболистом и его представителями накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».

Получив от Тамеза принципиальное согласие на переезд в столицу России «Спартак» вышел на «Ниццу» с официальным предложением. Москвичи готовы заплатить за хавбека €9 млн, однако эта сумма на данный момент не устраивает работодателей француза.

По сообщениям издания RMC Sport, наставник «Ниццы» Патрик Виейра просит заблокировать трансфер и приложить все усилия для того, чтобы сохранить талантливого полузащитника в команде.

В минувшем сезоне Тамез провёл 37 матчей в национальном чемпионате, в которых записал на свой счёт три результативные передачи. Кроме того, в его активе матчи за юношеские сборные Франции разных возрастов.

Параллельно с Тамезом селекционный отдел москвичей ведёт работу и по Сиссоко. Однако переплачивать за хавбека «Страсбурга» в клубе не готовы. Запрошенные французами за футболиста €7,5 млн кажутся селекционерам красно-белых слишком большой суммой и они пытаются сбить цену.

Стоит отметить, что Сиссоко дебютировал во французской Лиге 1 лишь год назад и за сезон стал одним из ключевых игроков команды. В 32 играх чемпионата он трижды отличился сам и ещё дважды успешно ассистировал партнёрам.

«Сказки» о Рибери

С нетерпением усиления ждут и фанаты столичного «Локомотива». Руководство красно-зелёных не скрывает, что, несмотря на ограниченную сумму, выделенную на трансферы, активно занимается поиском новичков.

По сообщениям авторитетного французского издания L’Équipe форму столичной команды может примерить экс-хавбек сборной Франции Франк Рибери. Победитель Лиги чемпионов попрощался с «Баварией», где провёл последние 12 лет и вышел на рынок свободных агентов. Таким образом, именитый полузащитник обойдётся новому клубу абсолютно бесплатно.

Французские репортёры настаивают на том, что представители вице-чемпионов страны ведут активные переговоры с представителями игрока, при этом Skysport ставит под сомнения источники европейских коллег и утверждает, что 36-летний Рибери отклонил предложение не только из России, но и Саудовской Аравии и Нидерландов.

Что касается руководства «Локо», то генеральный директор клуба Василий Кикнадзе не стал ни подтверждать, ни опровергать данную информацию.

«Где вы прочитали, что Рибери может перейти в «Локомотив»? Во французской прессе? Ничего себе. Вот это они дают! Что же ещё там написано? До 2 сентября никаких комментариев», — приводит слова Кикнадзе Sport24.

Отреагировал на слухи и главный тренер команды Юрий Сёмин. После матча 5-го тура РПЛ с «Уралом» специалист признался, что сомневается в возможном усилении в лице французской звезды.

«Рибери в «Локомотиве»? Вы в сказки верите? Я — нет», — заявил журналистам Сёмин.

Тень сомнений развеял официальный представитель известного хавбека. Агент Жан-Пьер Берне не стал отрицать наличия контактов с представителями столичного «Локомотива», однако не стал уточнять, к чему они привели.

«Да, со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку. Это правда», — приводит слова скаута Sport 24.

А вот с форвардами у красно-зелёных ситуация выправляется. В понедельник «Локомотив» официально подтвердил, что договорился о переходе черногорского нападающего Луки Джорджевича из «Зенита». По информации СМИ, трансфер обошёлся москвичам всего в €2,5 млн.

При этом, по словам Кикнадзе, после заключения контракта с нападающим клуб намерен приобрести как минимум ещё одного футболиста. Судя по всему, речь идёт о Николае Комличенко, пропустившем последний тур чемпионата Чехии в составе своей команды «Млада Болеслав».

Потери и находки ЦСКА

Продолжают поиски и армейцы столицы. По сообщениям издания Goal.com ЦСКА был близок к приобретению полузащитника «Эвертона» Янника Боласи.

В прошедшем сезоне хавбек не проходил в основной состав своей команды и был отдан в аренду. Однако он успел отметиться в «Андерлехте», где провёл 16 матчей и забил 6 голов, а также в «Астон Вилле», где принял участие в 21 игре и отличился ещё дважды.

Как сообщает источник, армейцы уже согласовали все условия аренды и готовы были принять опцию с правом на выкуп. Однако в последний момент 30-летний футболист сам отказался от переезда в Россию.

В то же время красно-синие в ближайшие дни способны укрепить линию обороны. Генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев заявил, что состав команды может пополнить 21-летний воспитанник «Зенита» Данила Круговой, сейчас выступающий в «Уфе».

«Этот защитник действительно входит в круг наших интересов, но комментарии преждевременны. Мы в партнерских отношениях с «Уфой», если найдем компромисс, то, возможно, всё получится», — цитирует Бабаева Sport24.

Генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов, в свою очередь, подтвердил наличие интереса к футболисту своей команды со стороны армейцев.

«Есть предложение из ЦСКА. Это правда. Но есть предложение от «Зенита». Мы пока ничего не решили», — ответил Газизов.