Один удар в створ и разбитый в кровь нос: как Чалов провёл матч с «Сочи» после сорвавшегося трансфера в Англию

Форварду ЦСКА Фёдору Чалову в первом матче после сорвавшегося трансфера в «Кристал Пэлас» не удалось отметиться результативными действиями, а армейцы так и не сумели распечатать ворота новичка премьер-лиги — «Сочи». За всю игру лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ нанёс всего один удар в створ и получил локтем по лицу от защитника гостей Ивана Миладиновича. С трибун за этим противостоянием наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, недавно заявивший, что Артём Дзюба по игре выглядит сильнее Чалова.

Сорвавшийся трансфер в Англию и ответ для Дзюбы

Прошедшая неделя выдалась для одного из самых перспективных российских футболистов Фёдора Чалова невероятно насыщенной. Практически всё лето ходили слухи об интересе к нападающему со стороны того или иного европейского клуба, а в итоге он едва не перешёл в английский «Кристал Пэлас».

Причём заинтересованность коллектива с Туманного Альбиона была вполне серьёзной, что подтверждали и агенты форварда. Однако ЦСКА отказался продавать своего воспитанника за внушительную сумму в €25 млн.

«Фёдор — один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан, в особенности со стороны одного клуба АПЛ, который сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи футболиста», — приводит «Чемпионат» слова агента Чалова Кристиана Эмиле.

«Позиция армейцев совершенно понятна: перед ними стоят серьёзные цели, а Фёдор для команды — самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий и уверены, что в любом случае Фёдора ожидает большое будущее», — добавил агент форварда.

Не меньше обсуждений вызвало и заявление главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, что Артём Дзюба по игре пока выглядит сильнее Чалова. После этого у журналистов и специалистов возникло естественное желание сравнить игру двух нападающих в пятом туре РПЛ.

Артём в субботу проявил себя с наилучшей стороны: забил 105-й мяч в чемпионатах страны и отдал результативную передачу. В воскресенье свою дуэль с «Сочи» предстояло провести лучшему бомбардиру РПЛ сезона-2018/19.

Непростая борьба с защитниками и отсутствие моментов

Матч с новичком РПЛ получился для Чалова не слишком удачным. Он был не очень заметен и практически не имел опасных моментов. Во многом это связано с плотной опекой со стороны защитников Ивана Новосельцева и Ивана Миладиновича. И хотя Фёдор отлично умеет вести борьбу и грамотно ставит корпус, но всё же не обладает ростом Дзюбы.

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Правда, на первых минутах нападающий ещё находился в центре внимания. Он привычно активно включался в прессинг, мешая защитникам соперника начинать атаки и, более того, регулярно руководил игрой и подсказывал Николе Влашичу и другим партнёрам. Пару раз прессинг со стороны форварда едва не привёл к неприятным последствиям для гостей.

На 15-й минуте Чалов головой здорово сбросил мяч на ход Влашичу, затем открылся в штрафной и выполнил прострел на Рагнара Сигурдссона, но исландцу не хватило совсем немного, чтобы его замкнуть. А вскоре Фёдор нанёс свой, как оказалось, единственный удар в створ за игру. С острого угла молодой футболист пробил в руки Сослану Джанаеву.

Наконец, запомнилась ещё одна грамотная скидка в исполнении Чалова, после которой Константин Кучаев едва не вышел один на один с голкипером. В целом форвард привычно искал свободные зоны и помогал партнёрам выходить на ударные позиции.

Локоть Миладиновича и блёклая игра на глазах у Черчесова

Если в первом тайме Фёдор ещё был более-менее заметен, то после перерыва напоминал о себе лишь эпизодически. С каждой минутой нападающий всё больше уставал от регулярной опеки центральных защитников соперника и всё реже отмечался полезными действиями.

С выходом на поле Яки Бийола расположение нападающего несколько изменилось, он вместе с Влашичем начал опускаться ниже, чтобы собирать подборы после выигранных словенцем верховых единоборств. Данная тактика себя оправдала, но Чалов всё равно был не особо заметен.

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Из опасных моментов с участием лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона вспоминается разве что классный «черпачок» в штрафную на Влашича, после которого хорват пробил чуть неточно. В другом эпизоде Фёдор настолько грамотно пошёл в прессинг на Джанаева, что тот вынес мяч в аут.

Казалось, Чалов на глазах у присутствовавшего на трибунах Черчесова в итоге проведёт один из самых блёклых для себя матчей за последнее время, но в концовке игры он вновь оказался в центре внимания. После подачи со стандарта Миладинович отмахнулся от форварда локтем и разбил ему нос, но судья пенальти назначать не стал.

«С Чаловым вышло случайно. Я просто поднял вверх руку и попал ему по лицу. Это было сделано не специально. Не думаю, что это пенальти, удар был не настолько сильным. Я сразу извинился», — оправдывался серб после финального свистка.

Однако Фёдор эти извинения не принял и едва не набросился на соперника с кулаками. Лицо нападающего действительно было серьёзно разбито, кровь долго не удавалось остановить, но он всё равно рвался на поле и через минуту сумел вернуться в игру, заработав аплодисменты болельщиков.

Но в целом за эту встречу оваций Чалов вряд ли заслуживает. Он был практически незаметен и не имел моментов для взятия ворот, хотя несколько раз неплохо взаимодействовал с партнёрами. Дзюба в матче с «Динамо» смотрелся куда ярче и доказал правоту Черчесова. В пяти первых турах РПЛ на счету Артёма 7 баллов за результативность (4 гола + 3 передачи), а у Фёдора — лишь 3 (2 + 1), но он не унывает, комментируя положение дел.

«Прошло уже пять туров в новом сезоне. То, что было в прошлом, осталось там. Нужно с новыми силами показывать ещё более хороший результат. Безусловно, чувствую, что соперники настраиваются на меня иначе после того, как стал лучшим бомбардиром лиги. Хотелось бы продолжать ярко проявлять себя, чтобы ко мне относились ещё более внимательно. Как пережил неделю, насыщенную слухами о моём будущем? Я абстрагируюсь от слухов и делаю то, что должен. Выхожу на футбольное поле и стараюсь играть в красивый футбол», — сказал Чалов в эфире телеканала «Матч ТВ».