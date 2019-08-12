Дебют Нобоа, травма Сигурдссона и «сухарь» Акинфеева: что нужно знать о матче ЦСКА — «Сочи»

ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ не сумел обыграть «Сочи», встреча завершилась без забитых мячей. Таким образом, Игорю Акинфееву удалось в третий раз подряд сыграть на «ноль» в чемпионате страны. А вот полузащитник армейцев Рагнар Сигурдссон получил травму и не сумел продолжить игру. В составе гостей дебютировал перешедший из «Зенита» Кристиан Нобоа.

ЦСКА по-прежнему не хватает стабильности

В прошлом сезоне молодые армейцы периодически чередовали красивые победы с неожиданными потерями очков. В итоге упущенная виктория над «Уфой» и домашнее поражение от «Оренбурга» фактически оставили команду без Лиги чемпионов.

К сожалению, на старте нынешнего сезона красно-синие продемонстрировали, что эта болезнь никуда не делась, и юный коллектив продолжает терять очки там, где по идее не должен этого делать. В первом туре подопечные Виктора Гончаренко в Самаре уступили «Крыльям Советов», которые после этого проиграли четыре матча подряд, а в пятом разошлись миром с новичком РПЛ «Сочи», набравшем до этого всего один балл.

Хотя армейцы сделали всё для победы и заслужили хотя бы один мяч, но удача им не улыбнулась. Тем не менее такие осечки могут вновь сыграть с командой злую шутку.

ЦСКА снова не пропустил

Из положительных для армейцев итогов можно выделить третий подряд матч на «ноль» Игоря Акинфеева. Прошлой весной красно-синие пропускали достаточно много, а с уходом Родриго Бекао, казалось, проблемы ЦСКА в обороне только обострятся. Однако на старте сезона по-настоящему неудачно защитники команды сыграли только с «Крыльями Советов».

Поразмыслив, Гончаренко решил прекратить эксперименты и вернулся к излюбленной схеме с тремя центрдефами. После этого красно-синие пропустили лишь раз в четырёх матчах. Причём в игре с «Сочи» остался в запасе Игорь Дивеев, а в старте вышел Звонимир Шарлия.

Впрочем, оборона ЦСКА и в этом матче действовала далеко небезгрешно. Особенно не удались ей первые минуты, когда за спину защитникам хозяев прошло несколько проникающих передач. В эти моменты своих партнёров страховал Игорь Акинфеев. А в самом опасном эпизоде Андрей Мостовой выбежал на рандеву с вратарём, но не попал в створ.

Решения Гончаренко были верными

Долгое время Гончаренко не менял тактическую расстановку ЦСКА, но в середине второго тайма всё же прибегнул к излюбленному ходу — вместо Бистровича бросил в бой Яку Бийола. Причём высокий словенец отправился вперёд в пару к Фёдору Чалову.

И этот ход полностью себя оправдал. Высокий полузащитник принялся как всегда грамотно цепляться за мячи и сбрасывать их партнёрам. Неудивительно, что в концовке ЦСКА буквально прижал соперника к воротам. Забей армейцы — а моменты у них были — и все бы хвалили Гончаренко за отличную рокировку, но удачи, как уже говорилось, хозяевам не хватило.

Травма Сигурдссона

Ещё одной внушительной ложкой дёгтя для ЦСКА стала травма Рагнара Сигурдссона. В середине первого тайма он крайне неудачно пошёл в борьбу за мяч и получил травму. Исландец долго не мог подняться с газона, и было понятно, что ему очень больно.

С поля молодой футболист ушёл сам, но игру продолжить уже не смог. Сложно сказать, насколько тяжёлое повреждение получил Сигурдссон, однако в подтрибунное помещение он уходил со слезами на глазах. Причём это не фигура речи — Рагнар действительно плакал и вытирал мокрое от слёз лицо футболкой. Болельщики проводили его аплодисментами.

Очень тепло встретили и Константина Кучаева, который сам лишь недавно восстановился после тяжёлой травмы. Фанаты сразу после выхода воспитанника ЦСКА на замену принялись скандировать его имя и фамилию.

Прогресс «Сочи»

После матча все в основном рассуждают о том, насколько не повезло ЦСКА. С другой стороны, нельзя не отметить и прогресс «Сочи».

Пусть команда демонстрирует достаточно закрытый футбол, но делает это грамотно. В Москве гости перекрыли буквально все подходы к своим воротам, опускаясь на свою половину непробиваемым «блоком».

При этом сочинцы достаточно агрессивно включались в прессинг на чужой половине поля и ловили соперника на ошибках.

Уже говорилось о том, что в первом тайме они несколько раз забрасывали мяч за спины защитникам. Правда, во втором тайме новичок Премьер-лиги окончательно прижался к своим воротам, но добился поставленной цели.

И, конечно, нельзя не отметить появление в составе «Сочи» Кристиана Нобоа. Эквадорец вышел на поле с первых минут и сразу же придал игре команде осмысленности.

Он не только совершил большой объём работы, но и направлял атакующие действия грамотными передачами. Кажется, именно приобретение опытного эквадорца пока можно назвать главной удачей клуба в летнее трансферное окно.