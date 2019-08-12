Бакаев поделился мнением о новичках «Спартака»
«Что касается новичков нашей команды, то видно, что это настоящие мастера. Я давно не ловил такого удовольствия от передач, мы понимали друг друга с полуслова. Думаю, это всем видно. Все видели, как играл «Спартак». Мы будем усердно работать и становиться лишь сильнее. Тренеры помогут нам прогрессировать», — заявил Бакаев в эфире телеканала «Матч Премьер».
В первом матче за московский «Спартак» голландский новичок команды Гус Тиль отдал две голевые передачи. Другой недавно перешедший футболист, Андре Шюррле, забил мяч и один раз ассистировал партнёру.
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