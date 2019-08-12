Бакаев поделился мнением о новичках «Спартака»

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев назвал новых партнёров по команде настоящими мастерами, добавив, что давно не получал такого удовольствия от передач одноклубников.

«Что касается новичков нашей команды, то видно, что это настоящие мастера. Я давно не ловил такого удовольствия от передач, мы понимали друг друга с полуслова. Думаю, это всем видно. Все видели, как играл «Спартак». Мы будем усердно работать и становиться лишь сильнее. Тренеры помогут нам прогрессировать», — заявил Бакаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В первом матче за московский «Спартак» голландский новичок команды Гус Тиль отдал две голевые передачи. Другой недавно перешедший футболист, Андре Шюррле, забил мяч и один раз ассистировал партнёру.

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