Ларссон — о победе над «Ахматом»: мы можем играть ещё лучше

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Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон доволен победой над «Ахматом» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы сыграли хорошо, но можем играть ещё лучше. Все мы должны работать над тем, чтобы демонстрировать свой лучший футбол в каждом матче. «Спартак» — очень большой клуб, болельщики которого требуют от команды многое. Это нормально. Мы все понимаем, где играем, и стараемся показать всё, на что способны», — сказал футболист после матча.

Для Джордана Ларссона поединок с «Ахматом» стал первым официальным матчем после перехода в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Ахмат» уволил человека, который оскорбил судью из дикторской во время игры со «Спартаком».

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