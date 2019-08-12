Ларссон — о победе над «Ахматом»: мы можем играть ещё лучше
«Мы сыграли хорошо, но можем играть ещё лучше. Все мы должны работать над тем, чтобы демонстрировать свой лучший футбол в каждом матче. «Спартак» — очень большой клуб, болельщики которого требуют от команды многое. Это нормально. Мы все понимаем, где играем, и стараемся показать всё, на что способны», — сказал футболист после матча.
Для Джордана Ларссона поединок с «Ахматом» стал первым официальным матчем после перехода в московский «Спартак».
Ранее сообщалось, что «Ахмат» уволил человека, который оскорбил судью из дикторской во время игры со «Спартаком».