СМИ: ЦСКА отклонил предложение английского футбольного клуба по Чалову

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Московский футбольный клуб ЦСКА отклонил предложение английского «Кристал Пэлас» по поводу трансфера нападающего армейцев Фёдора Чалова.
СМИ: ЦСКА отклонил предложение английского футбольного клуба по Чалову
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, красно-синих не устроило предложение клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) в £14 млн.

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон лично заинтересован в трансфере Чалова.

Чалов является воспитанником ЦСКА, он дебютировал в основной команде армейцев в 2016 году. С тех пор он принял участие в 86 матчах во всех турнирах и записал в свой актив 30 забитых мячей и 14 голевых передач.

Ранее Роман Бабаев заявил, что ЦСКА не рассматривал возможность подписания футболиста сборной Украины Евгения Хачериди.

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